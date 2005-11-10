Bologna, Raimondo è il centravanti della prossima stagione? Intanto il Frosinone se lo tiene

La Juventus sta monitorando la situazione di Antonio Raimondo. È una certezza che i bianconeri lo stanno seguendo oramai da settimane, anche con osservatori che hanno deciso di saggiarne dal vivo la bontà. Chiaramente la forma ottima del Frosinone aiuta, ma gli otto gol in dieci partite rappresentano un bottino che in pochi si sarebbero aspettati, soprattutto perché i ciociari avevano speso undici milioni per Bobcek, probabilmente il titolare - nelle intenzioni - dell'attacco frusinate.

Il Bologna lo vende?

È chiaro che dopo un'estate di cessioni, da Lucumì a Rowe, passando per Castro alla Roma, non c'è bisogno di affrettare i tempi. Resterebbe quindi da capire quale è l'intenzione del club dopo quest'annata. Perché per ora il centravanti lo sta facendo Odgaard, poi c'è un Dovbyk in prestito - con qualche problemino fisico e forse non solo - più Piccoli pagato 25 milioni di euro e poi Enem. Lo spazio non ci sarebbe, quindi è legittimo che possa essere un addio per fare cassa ed evitarne altri.

L'altra via porta a un Raimondo come centravanti della prossima stagione. Anche qui ci sono due vie: tenerlo e sperare nell'esplosione definitiva, oppure accettare di avere visto un prodotto del proprio settore giovanile solo in altre società. Con la consolazione di una plusvalenza netta.