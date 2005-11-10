Lazio, la metamorfosi di Isaksen (pronto al rinnovo): 4 gol in 5 gare per il danese

Vola la Lazio. La squadra di Gennaro Gattuso, almeno per questa settimana ed in attesa del match del weekend contro il Napoli al "Maradona", si gode il primato in classifica solitario. Un momento d'oro per i biancocelesti che hanno approcciato questa stagione come meglio non avrebbero potuto. Nove vittorie ed un pareggio in dieci giornate, quello casalingo contro il Milan partendo dal 2-0 di vantaggio. Ma soprattutto possono godere di un elemento decisivo in più per il reparto offensivo.

Gustav Isaksen è il simbolo di questo momento dei capitolini. Dalla sosta il tecnico lo ha schierato sempre titolare e lui l'ha ripagato con prestazioni e con gol decisivi. Solo una volta dal primo minuto nelle prime cinque gare e zero gol. Sempre nell'undici nelle seconde cinque e un bottino di quattro reti e un assist. La prima rete l’ha firmata nel successo per 3-1 sul Monza, poi la seconda sette giorni più tardi contro la Juventus, battuta 3-0 allo Stadium. Contro il Sassuolo sono arrivati una rete e un assist mentre poi contro il Cagliari un altro centro.

Momento di forma eccezionale per la Lazio e per il danese che adesso sta viaggiando spedito anche verso il rinnovo di contratto. Sono infatti in corso trattative con la società per una nuova firma fino al 2031.