Fabregas fa mea culpa, si fermano Kone e Diao, Champions in campo: le top news delle 22

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Feyenoord. Le sue parole: "Questa è una crescita costante, è la prima trasferta europa. Continuiamo a imparare. Dobbiamo gestire tre competizioni e io forse ho sbagliato alcune scelte. Il problema è stato prendere subito l'1-1. Gli ultimi 30 minuti abbiamo dominato, ma loro hanno meritato di vincere". Sullo stop di Diao: "Diao sentiva che non poteva correre più, dobbiamo valutare come sta. Speriamo di averlo preso in tempo. E' un giocatore importante si è visto anche oggi nella maniera in cui abbiamo giocato, si è visto nel gol. La Champions è un regalo della nostra scorsa stagione".

Pessime notizie per Gian Piero Gasperini, perché la Roma perde per infortunio un perno del suo centrocampo come Manu Kone dopo poco più di un quarto d'ora della partita di Champions League contro il Real Madrid. Il centrocampista della nazionale francese (soccorso e consolato anche dal capitano della Francia, Mbappe) ha accusato un problema muscolare nella zona del flessore di destra e dovuto lasciare subito il campo, facendo posto a Pisilli.

Questi i risultati in Champions al 45' e delle sfide giocate alle 18.45:

Aston Villa - Fenerbahce 3-0: 12' Manzambi, 31' e 39' Jackson

Betis - Porto 0-0

Bodo/Glimt - Borussia Dortmund 0-0

Manchester City - PSG 0-3: 13' Doue, 15' Dembele, 32' Vitinha

Roma - Real Madrid 1-1: 20' De Roon, 26' Mbappé (RM)

Shakhtar - AEK 1-1: 28' Majer, 34' rig. Pedrinho

Slovan Bratislava - Stoccarda 0-1: 29' Undav

Giocate alle 18.45

LASK - Liverpool 3-6: 22' Araujo, 24', 37' e 66' Barcola, 51' Frimpong, 63' Ljubicic (L), 72' Koumas, 74' e 77' Flecker (L)

Feyenoord - Como 3-2: 18' Diao, 20' Zechiel (F), 52' Hadj Moussa (F), 81' aut. Sanchez (F), 93' Douvikas