Roma di nuovo in vantaggio, Malen dimentica Como e firma il 2-1 sul Real Madrid
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Dimitri Conti
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Oggi alle 22:10Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 22:10Serie A
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Roma di nuovo avanti sul Real Madrid! Al 51' nuovo vantaggio giallorosso, con il solito Donyell Malen che fa 2-1: assist del neo-entrato Rodrigo Mora, che sfrutta un'ingenuità enorme di Vinicius in ricezione, servendo poi verticalmente l'olandese, che con il mancino supera Courtois in uscita, aiutato anche da un tocco di Valverde.
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