Altra pessima notizia per Gasperini: la Roma perde anche Dybala. Risentimento muscolare
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 22:05Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 22:05Serie A
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Altra brutta notizia per la Roma, che perde anche Paulo Dybala nell'intervallo della partita di stasera di Champions League contro il Real Madrid, con punteggio parziale di 1-1. Alza bandiera bianca anche La Joya, a causa di un risentimento muscolare da valutare meglio. Dentro subito al suo posto Rodrigo Mora.
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