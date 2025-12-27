Como, caccia al riscatto sul campo del Lecce. La Provincia in taglio basso: "Sogni nel cassetto"

Dopo aver saltato l’ultimo turno in quanto il Milan, sua avversaria designata per la sedicesima giornata, era impegnato in Supercoppa, il Como torna protagonista lontano dal Sinigaglia per la terza partita consecutiva.

Quest’oggi alle 15:00 i lariani sono impegnati al Via del Mare per affrontare il Lecce e vanno a caccia del riscatto dopo i due ko in sequenza a San Siro contro l’Inter e all’Olimpico contro la Roma.

Scelte pressoché obbligate per Cesc Fabregas, il quale dovrà i fare i conti con diversi infortunati. Il ballottaggio, vista l’assenza di Addai, riguarda Baturina: se il croato dovesse essere impiegato 1’, Nico Paz potrebbe scalare nel ruolo di falso 9, con Kuhn sulla destra; altrimenti l’argentino tornerà nel suo ruolo naturale e ad agire da prima punta sa Douvikas.