Como-Sassuolo 2-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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24.10.2026 17:41Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto (22’ st Smolcic), Kambwala (1’ st Ramon), Kempf, Kaiki; Ricci (1’ st Milla), Perrone; Caqueret, Da Cunha, Baturina (1’ st Addai); Douvikas (44’ st Lahdo). All.: Fabregas
Sassuolo (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Caleta-Car, Candé, Obrador (17’ st Doig); Adzic (41’ st Esposito), Matic (17’ st Lipani), Bakola; Berardi (29’ st Volpato), Dominguez (17’ st Laurienté); Bowie. All.: Aquilani
Arbitro: Di Marco
Marcatori: 49’ e 60’ Douvikas
Ammoniti: Yan Couto (C), Berardi (S), Van der Brempt (S), Milla (C)
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