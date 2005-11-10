Stoccarda, Mittelstadt: "Sono felice di affrontare Bisseck. Mia moglie è italiana"
autore
Simone Lorini
Simone Lorini
Oggi alle 19:30Serie A
autore Simone Lorini
21.10.2026 19:30Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il calciatore dello Stoccarda Maximilian Mittelstädt è intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com dopo l'1-1 contro l'Atletico Madrid, proiettandosi già alle sfide contro Galatasaray e Inter: "Sono due avversari davvero molto difficili, ma siamo sulla strada giusta. Abbiamo una buona posizione di partenza e, nelle prossime settimane, potremmo magari riuscire a conquistare una vittoria a sorpresa contro il Galatasaray o l’Inter, per poi avvicinarci ai playoff".
Sull'Inter ha detto: "Sono felice di affrontare Bisseck. Mia moglie è italiana ed è sempre bello giocare in Italia”.
Altre notizie Serie A
Oggi
19:44 Serie ALive TMW
Live TMWMilan, Amorim: "Ramos? Niente di grave. Cisse è al 50% del suo valore"
19:42 Serie ALive TMW
Live TMWMilan, Loftus-Cheek: "A Bournemouth atmosfera ostile. Rispetto ad Allegri, ora..."
19:41 Serie A
Alle 21 la partita con lo Shakhtar, l'Inter ancora al Meazza non c'è: nerazzurri in ritardo
19:22 Serie A
Pellegatti sul futuro di Camarda: "Se trovasse difficoltà, meglio un prestito a gennaio"
06:02 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi