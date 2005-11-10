Stoccarda, Mittelstadt: "Sono felice di affrontare Bisseck. Mia moglie è italiana"

Il calciatore dello Stoccarda Maximilian Mittelstädt è intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com dopo l'1-1 contro l'Atletico Madrid, proiettandosi già alle sfide contro Galatasaray e Inter: "Sono due avversari davvero molto difficili, ma siamo sulla strada giusta. Abbiamo una buona posizione di partenza e, nelle prossime settimane, potremmo magari riuscire a conquistare una vittoria a sorpresa contro il Galatasaray o l’Inter, per poi avvicinarci ai playoff".

Sull'Inter ha detto: "Sono felice di affrontare Bisseck. Mia moglie è italiana ed è sempre bello giocare in Italia”.