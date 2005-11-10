Arriva la quinta rete della Lazio in casa del Sassuolo, c'è gloria anche per Noslin
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 19:49Serie A
autore Daniel Uccellieri
27.10.2026 19:49Serie A
Servito da Zaccagni, Noslin controlla alla perfezione e batte Turati con un destro a giro dal limite per il 5-2 della Lazio.
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Dopo il rigore sbagliato da Zaccagni pochi minuti fa, la Lazio trova il quinto gol con Noslin! Palla di Zaccagni per l'olandese, che controlla benissimo, si porta la palla sul destro e lascia partire un tiro a giro dal limite che non lascia scampo a Turati.
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