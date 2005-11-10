Sassuolo-Lazio, Turati para un altro rigore: Frattesi si fa ipnotizzare dal portiere
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 19:54Serie A
autore Daniel Uccellieri
27.10.2026 19:54Serie A
Caleta-Car stende Isaksen in area, ma Frattesi si fa parare il rigore da Turati, che neutralizza il secondo penalty della partita dopo quello di Zaccagni.
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© foto di Federico De Luca 2026
Turati para un altro calcio di rigore, partita folle al Mapei! Caleta-Car stende in area di rigore Isaksen, questa volta sul dischetto va Frattesi ma il risultato non cambia, Turati para anche questo calcio di rigore. Conclusione un po' più forte rispetto a quella di Zaccagni, ma centrale: Turati para anche questo rigore.
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