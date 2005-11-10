Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali: fuori Malen, Castro dal 1'. Out anche Maldini e Mendy

Tantissime novità di formazione sia per la Roma che per il Cagliari, con le due squadre che si sfideranno all'Olimpico alle 20.45. Gasperini ha deciso di far ruotare molto i suoi giocatori, in vista anche dei prossimi tre appuntamenti prima della sosta, due in campionato e uno in Champions League, nel giro di una settimana. La novità più importante riguarda l'attacco, con Malen che si accomoderà inizialmente in panchina: al suo posto Santiago Castro. Nuova chance da titolare anche per Koulierakis, al posto di Hermoso, con Mancini e Ndicka che completeranno la difesa e Balerdi non sarà dunque titolare. Out anche Mora, Soule agirà sulla trequarti insieme a Cristante, con Pisilli e De Roon titolari in mezzo al campo.

Dall'altra parte fuori dai titolari sia Daniel Maldini che Mendy, per un inedito 3-5-2, almeno sulla carta, con la coppia d'attacco formata da Fadera e Nzola. Davanti a Caprile ci saranno Ze Pedro, Mina e Rodriguez, con Sugawara, Deiola, Romano, Adopo e Obert a comporre la linea mediana.

Le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Pisilli, de Roon, Molina; Soulé, Cristante; Castro. Allenatore: Gasperini.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Sugawara, Deiola, Romano, Adopo, Obert; Fadera, Nzola. Allenatore: Pisacane.