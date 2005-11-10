Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali: fuori Malen, Castro dal 1'. Out anche Maldini e Mendy
Lorenzo Di Benedetto
Tantissime novità di formazione sia per la Roma che per il Cagliari, con le due squadre che si sfideranno all'Olimpico alle 20.45. Gasperini ha deciso di far ruotare molto i suoi giocatori, in vista anche dei prossimi tre appuntamenti prima della sosta, due in campionato e uno in Champions League, nel giro di una settimana. La novità più importante riguarda l'attacco, con Malen che si accomoderà inizialmente in panchina: al suo posto Santiago Castro. Nuova chance da titolare anche per Koulierakis, al posto di Hermoso, con Mancini e Ndicka che completeranno la difesa e Balerdi non sarà dunque titolare. Out anche Mora, Soule agirà sulla trequarti insieme a Cristante, con Pisilli e De Roon titolari in mezzo al campo.
Dall'altra parte fuori dai titolari sia Daniel Maldini che Mendy, per un inedito 3-5-2, almeno sulla carta, con la coppia d'attacco formata da Fadera e Nzola. Davanti a Caprile ci saranno Ze Pedro, Mina e Rodriguez, con Sugawara, Deiola, Romano, Adopo e Obert a comporre la linea mediana.
Le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Pisilli, de Roon, Molina; Soulé, Cristante; Castro. Allenatore: Gasperini.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Sugawara, Deiola, Romano, Adopo, Obert; Fadera, Nzola. Allenatore: Pisacane.