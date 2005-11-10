Lazio, Noslin show al Mapei: destro all'incrocio e 6-2
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 19:58Serie A
autore Daniel Uccellieri
27.10.2026 19:58Serie A
Noslin firma la doppietta personale con un destro potentissimo dal limite che si infila sotto l'incrocio. Turati non può nulla.
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La Lazio non smette di segnare, Noslin firma la doppietta personale con una magia. L'attaccante della Lazio controlla benissimo, si porta la palla sul destro e dal limite dell'area di rigore fa partire in siluro che si infila sotto l'incrocio da fale. Nulla da fare per Turati.
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