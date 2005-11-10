Lazio, Zaccagni spreca il pokerissimo: Turati para il rigore a inizio ripresa
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 19:43Serie A
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27.10.2026 19:43Serie A
La Lazio può segnare il quinto gol a inizio ripresa, ma Zaccagni calcia debolmente dal dischetto e Turati blocca in due tempi.
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La Lazio ad inizio ripresa ha una grandissima occasione per segnare il quinto gol, ma Zaccagni dal dischetto calcia malissimo. Calcio di rigore conquistato per un fallo di mano in area di Cinquegrano (rigore concesso da Zufferli dopo revisione), ma dagli undici metri Zaccagni calcia debolmente con Turati che in due tempi blocca il pallone.
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