Torino-Como, le formazioni ufficiali: fuori Baturina, Adams-Simeone per Abate

Alle 20.45 non c'è solo Roma-Cagliari: la nona giornata prosegue anche con la sfida fra Torino e Como. Sono state diramate le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici, Ignazio Abate e Cesc Fabregas. Fuori Smolcic e Baturina nei lariani: sulle due fasce in difesa ci sono Couto e Valle, sulla trequarti invece spazio a Da Cunha, Nico Paz e Caqueret dietro a Douvikas. In difesa Ramon e Kempf.

Nel Torino confermata la coppia Che Adams-Simeone, con Vlasic a supporto. Senza Mandragora, tocca a Braganca in mezzo con Fitz-Jim, Belghali e Cacciamani sulle due fasce. A protezione di Perri ci sono Coco, Ismajli e Comuzzo.

Le formazioni ufficiali di Torino-Como:

Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim, Braganca, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone.

Como (4-2-3-1): : Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.