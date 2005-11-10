La mano di Abate si vede: un Toro mai domo. E c'è già la prossima plusvalenza

L'inizio di stagione del nuovo Torino ha un altro sapore e lo si capisce dagli applausi tributati al gruppo di Ignazio Abate al termine di una sfida persa per 3-1. La mano del nuovo allenatore si vede eccome: dai primi 25 minuti giocati rispondendo colpo su colpo ad una squadra più forte e dalla capacità di non disunirsi nella sofferenza della restante parte del match. Dove, per almeno tre volte, i granata sono stati vicinissimi a chiuderla.

La mano di Abate si vede dalle motivazioni che ha una squadra che negli anni passati viaggiava quasi senza stimoli, alla cieca. Il Toro arrivava da 4 risultati utili consecutivi e solo per due invenzioni di Nico Paz non ha strappato altri punti, ieri sera: in una stagione nata nel malcontento generale, un po' come successo nella Roma biancoceleste è stato il nuovo allenatore - con i giocatori - a trascinare l'ambiente, con atteggiamento giusto e risultati.

C'è già la prossima plusvalenza?

E in casa granata c'è già la prossima plusvalenza: altra prestazione convincente da parte di Belghali, capace di mettere in crisi Alex Valle. I granata sembrano averci visto giusto e lungo: un gol e 3 assist all'attivo per lui, ieri sera è andato più volte vicino al gol ed in generale ha rappresentato la prima minaccia per Fabregas.

Parliamo di un classe 2002: un profilo futuribile e che può diventare una futura plusvalenza. Dal Verona Belghali è arrivato in prestito oneroso a un milione di euro, più altri 5 di obbligo di riscatto e uno ulteriore di bonus. Il Verona poi ha mantenuto su di lui anche il 10% sulla futura rivendita. Cifre contenute grazie alla retrocessione del Verona, che già fra qualche mese potrebbero essere diverse in termini di valore acquisito.