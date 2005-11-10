Oggi in TV, Serie A: dove vedere le gare di Inter, Milan e Juventus

Continuano le gare di Serie A valide per la nona giornata. Alle 18.30 Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter, alle 20.45 Genoa-Juventus e Monza-Napoli. Si gioca anche in Serie B e in Serie C.



Dove vedere tutte le gare di oggi mercoledì 28 ottobre

18.00 Spezia-Livorno (Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT

18.00 Atalanta-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT

18.00 Dolomiti Bellunesi-Desenzano (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT

18.30 Zona (Serie A) - DAZN

18.30 Venezia-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

18.30 Milan-Bologna (Serie A) - DAZN, DAZN 1

18.30 Parma-Udinese (Serie A) - DAZN, DAZN 2

18.45 Chelsea-Roma (Champions League femminile) - DISNEY+

18.45 Bayern-Real Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+

18.45 Servette-Leuven (Champions League femminile) - DISNEY+

19.00 Pisa-Palermo (Serie B) - DAZN

20.00 Carrarese-Arezzo (Serie B) - DAZN

20.00 Juve Stabia-Verona (Serie B) - DAZN

20.30 Union Brescia-Cittadella (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT

20.30 Carpi-Ravenna (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT(canale 254),SKY SPORT

20.30 Campobasso-Latina (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT(canale 255),SKY SPORT

20.45 Zona (Serie A) - DAZN

20.45 Genoa-Juventus (Serie A) - DAZN, DAZN 1

20.45 Monza-Napoli (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT