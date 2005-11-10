Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Le partite di oggi: il programma di mercoledì 28 ottobre

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
28.10.2026 04:30Altre Notizie
Fonti preferite
Tutte le gare da seguire questo mercoledì in Serie A, Serie B e Serie C: si parte con Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter alle 18.30.
Foto

Prosegue questo mercoledì il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la nona giornata: in campo anche diverse big, dal Milan all'Inter, passando per la Juventus, fino al Napoli. Di seguito le partite più importanti da seguire oggi, 28 ottobre 2026, tra massimo campionato e anche cadetteria o terza serie.

Serie A – Italia

18:30 Milan – Bologna
18:30 Parma – Udinese
18:30 Venezia – Inter
20:45 Genoa – Juventus
20:45 Monza – Napoli

Serie B – Italia

19:00 Pisa – Palermo
20:00 Carrarese – Arezzo
20:00 Juve Stabia – Verona

Serie C – Girone B – Italia

18:00 Atalanta U23 – Vis Pesaro

Champions League Femminile

18:45 Bayern Monaco D – Real Madrid D
18:45 Chelsea D – Roma D
18:45 Servette D – Leuven D
21:00 Arsenal D – Benfica D
21:00 Lione D – Inter D

Articoli correlati

Immagine news 1
Un talento al giorno, Ezequiel Garfagnoli: il bomber argentino al Mondiale U15
Immagine news 2
Oggi in TV, Serie A: dove vedere le gare di Inter, Milan e Juventus
Immagine news 3
Manuel Francisco dos Santos, in arte Garrincha. Il dribblatore più imprevedibile del Brasile

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, Serie A: dove vedere le gare di Inter, Milan e Juventus
Immagine news 2
04:30 Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 28 ottobre
Ieri
Immagine news 3
23:10 Altre Notizie
Torino-Como 1-3: il tabellino della gara
Immagine news 4
23:05 Altre Notizie
Roma-Cagliari 4-2: il tabellino della gara
Immagine news 5
20:58 Altre Notizie
Sassuolo-Lazio 2-6: il tabellino della gara
Immagine news 6
16:33 Altre Notizie
Malagò: "Serie A divisa? Vediamo, sono molto positivo"
Immagine news 7
16:20 Altre Notizie
Il mondo celebra Kane: "Star senza lustrini". Solo la Spagna non esulta
Immagine news 8
13:24 Altre Notizie
Buonfiglio: "Tennis con più tesserati del calcio grazie a campioni ed eventi"
Immagine editoriale di Marco Conterio
La Lazio può essere il Leicester d'Italia? Basta con 'Ringhio': Gattuso e la stagione che merita da una vita. Occhio a tre elementi: la rottura Lotito-tifosi, la rosa corta e un calendario finora non impossibile...
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve "sul pezzo" ma Spalletti a Genova prepara cambi in vista Napoli dove non ci sarà Allegri
Immagine top news n.1 Torino osso duro, ma il Como vince da grande. Fabregas: "Grandi no, ma più maturi"
Immagine top news n.2 La Roma si prende i tre punti con la forza. Cagliari mai domo e Pisacane dispiaciuto per i suoi
Immagine top news n.3 Torino-Como 1-3, le pagelle: Ramon perdonato, genio Nico Paz, treno Belghali
Immagine top news n.4 Roma-Cagliari 4-2, le pagelle: super Gollini, Mora: gol e assist decisivi. Maldini, impatto da urlo
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Roma e Como non sbagliano e mettono pressione all'Inter
Immagine top news n.6 Sassuolo-Lazio 2-6, le pagelle: Isaksen e Noslin incantano, Turati para due rigori. Disastro Caleta-Car
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio non si ferma più e torna a +3 dall'Inter, in calo il Sassuolo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.2 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.3 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.4 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"
Immagine news Serie A n.3 Iori: "Juve, il 3-5-2 al momento riesce a mascherare i tuoi difetti ma..."
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 ottobre
Immagine box news Serie A Napoli, ecco cosa ha detto Allegri a Colombo (e Sacchi) per farsi squalificare due giornate
Immagine box news Serie A Joao Mario ai margini della Fiorentina: può tornare al Bologna in caso di interruzione del prestito
Immagine box news Serie A Rivera duro: "Il Presidente della FIGC dovrei farlo io, Malagò e Galliani non sono in grado"
Immagine box news Serie A Lazio, Floriani Mussolini: "Il mister ci trasmette serenità, c'è un clima quasi magico"
Immagine box news Serie A Spalletti sulla scelta di dare a Kane il Pallone d'Oro: "Ha numeri spaventosi, era il nome logico"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, Juve Stabia-Hellas Verona: punti preziosi in palio per raddrizzare la classifica
Immagine box news Serie B Serie B, Carrarese-Arezzo: testa bassa e pedalare verso i 3 punti
Immagine box news Serie B Serie B, Pisa-Palermo: il ritorno da avversario di Inzaghi alla Cetilar Arena
Immagine box news Serie B Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas, i convocati per la 9ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Chichizola: “Era molto importante dare un po’ di continuità alle vittorie”
Immagine box news Serie B Ascoli, Guiebre dopo il 2-0 alla Sampdoria: “La nostra forza è il gruppo”
Serie C
Immagine box news Serie C Trento imbattuto in Serie C, Zocchi: "La Serie B? Non posso direi di non pensarci"
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Altamura e Savoia ai quarti. Gli oplontini sfideranno il Potenza
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Potenza prima qualificata ai quarti. Bari sconfitto per 2-1
Immagine box news Serie C Guidonia, Lucchesi su Ginestra: “Abbiamo ripreso il discorso dove era stato lasciato”
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini: “Non cambia minimamente l’obiettivo di inizio stagione”
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: tre allenatori squalificati per un turno. Tutte le sanzioni
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Genoa-Juventus, Spalletti cerca continuità ma De Rossi si affida al fattore casa
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
28 ottobre 1984, Hateley sovrasta Collovati e firma il 2-1. Il Milan vince il derby dopo 6 anni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano