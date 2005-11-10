Le partite di oggi: il programma di mercoledì 28 ottobre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
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28.10.2026 04:30Altre Notizie
Tutte le gare da seguire questo mercoledì in Serie A, Serie B e Serie C: si parte con Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter alle 18.30.
Prosegue questo mercoledì il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la nona giornata: in campo anche diverse big, dal Milan all'Inter, passando per la Juventus, fino al Napoli. Di seguito le partite più importanti da seguire oggi, 28 ottobre 2026, tra massimo campionato e anche cadetteria o terza serie.
Serie A – Italia
18:30 Milan – Bologna
18:30 Parma – Udinese
18:30 Venezia – Inter
20:45 Genoa – Juventus
20:45 Monza – Napoli
Serie B – Italia
19:00 Pisa – Palermo
20:00 Carrarese – Arezzo
20:00 Juve Stabia – Verona
Serie C – Girone B – Italia
18:00 Atalanta U23 – Vis Pesaro
Champions League Femminile
18:45 Bayern Monaco D – Real Madrid D
18:45 Chelsea D – Roma D
18:45 Servette D – Leuven D
21:00 Arsenal D – Benfica D
21:00 Lione D – Inter D
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