Feyenoord, Van Bronckhorst: "Il Como non è al livello del Barça, ma gioca in modo simile"

Tornano le notti di Champions per il Como di Cesc Fabregas: dopo l'esaltante 4-1 rifilato al Lipsia, i lariani affronteranno domani il Feyenoord. Il tecnico della squadra olandese, Giovanni Van Bronckhorst, ha parlato in conferenza stampa spiegando che dopo la dura sconfitta contro il Barcellona per per 5-1 c'era un notevole ottimismo. "Come allenatore, puoi controllare cosa è andato bene e cosa invece no, ma si impara di più dalle sconfitte che dalle vittorie", le sue parole.

"Questo abbiamo fatto in campionato e da allora abbiamo vinto sempre, ma anche perché abbiamo continuato ad allenarci e a concentrarci duramente. Ancora più importante, bisogna mantenere il flusso positivo che stiamo avendo", ha aggiunto.

Sulla squadra di Fabregas, ha spiegato: "Como non è il livello del Barcellona, ma il modo di giocare è simile. Vogliono avere la palla e creare le occasioni grazie al gioco di posizione. Sono a loro agio con la palla e hanno alcuni giocatori che fanno la differenza con la palla. I passi avanti che hanno fatto negli ultimi anni sono quasi inesistenti nel calcio di oggi. Storie come quella del Como sono fiabe. Dimostrano che possono rendere le cose difficili per qualsiasi avversario, come un pareggio contro la Roma".