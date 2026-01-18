Finale di fuoco a Bologna: gol di Fabbian alla Fiorentina che lo segue sul mercato
TUTTO mercato WEB
Si riaccende la partita tra Bologna e Fiorentina, con il gol dell'1-2 segnato da Giovanni Fabbian, tra l'altro accostato proprio ai viola per un possibile trasferimento nel mercato di gennaio, su assist di un altro subentrato come Rowe, che ringrazia Fagioli per una palla persa nella sua area di rigore e libera al colpo di testa il compagno. Qualche istante prima l'ex Marsiglia aveva anche colpito il palo su iniziativa solitaria da destra.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
2 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile