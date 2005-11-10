Udinese, dov'è finita la solidità? Il clean sheet manca da 8 gare, un obiettivo di Runjaic è lontano

L’Udinese è chiamata a invertire una tendenza preoccupante sul piano difensivo. Kosta Runjaic, poco più di un mese fa, aveva fissato l’obiettivo di chiudere il campionato con non più di 38 reti subite, ma i numeri attuali raccontano una realtà ben diversa. I friulani hanno già incassato 13 gol nelle prime sei giornate e non collezionano un clean sheet da otto partite consecutive, considerando anche le ultime due gare della scorsa stagione. Como, Monza, Lazio, Inter, Cagliari e Torino hanno tutte trovato la via della rete contro i bianconeri, evidenziando fragilità che rischiano di compromettere il percorso della squadra.

Una crisi che riporta alla stagione passata

Come ricorda il Messaggero Veneto, per ritrovare una striscia negativa simile bisogna tornare al primo campionato di Runjaic in Italia. Nel 2024-2025 l’Udinese arrivò infatti a nove incontri consecutivi senza mantenere la porta inviolata, prima di ritrovare solidità contro il Verona il 4 gennaio 2025. Anche nella scorsa annata si era verificato un periodo complicato, con sette partite consecutive senza clean sheet, interrotto dalla vittoria per 1-0 contro la Roma. Precedenti che confermano come le difficoltà difensive non rappresentino un problema isolato, ma una criticità che il tecnico deve affrontare con urgenza.

Contro il Lecce serve pragmatismo

La sfida contro il Lecce diventa quindi un banco di prova fondamentale per ritrovare equilibrio e fiducia. Le numerose assenze nel reparto offensivo riducono le alternative a disposizione di Runjaic e rendono ancora più importante limitare gli errori nella propria metà campo, perché senza un attacco particolarmente brillante, concedere poco agli avversari diventa una necessità.