Fiorentina, buone notizie dopo la vittoria con la Cremonese: è finito il ritiro al Viola Park
Ritrova un clima più disteso la Fiorentina dopo il successo odierno per 1-0 al Franchi contro la Cremonese, deciso dalla rete di Moise Kean. Alla vittoria sul campo si aggiungono segnali importanti anche fuori: oltre alla chiusura del silenzio stampa, il club viola ha infatti annunciato la fine del ritiro al Viola Park disposto nelle scorse settimane.
A partire da domani, dunque, la squadra guidata da Paolo Vanoli tornerà alla normale routine di allenamenti per preparare il prossimo impegno di campionato. All’orizzonte c’è già il turno infrasettimanale di mercoledì, che vedrà la Fiorentina impegnata nella sfida contro la Lazio, appuntamento importante per dare continuità al risultato e consolidare il ritrovato equilibrio dell’ambiente.
