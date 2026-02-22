Lazio, dalla pubalgia alla clavicola: la stagione sfortunata di Rovella

La stagione della Lazio continua a essere segnata da imprevisti e contrattempi, e tra i protagonisti più sfortunati c’è senza dubbio Nicolò Rovella. Il centrocampista biancoceleste, arrivato con grandi aspettative e investito di un ruolo chiave in mezzo al campo, ha vissuto mesi complicati, prima alle prese con la pubalgia e ora fermato da un nuovo problema fisico: l’infortunio alla clavicola rimediato nella sfida contro il Cagliari. Proprio quando sembrava aver ritrovato continuità e brillantezza dopo i fastidi muscolari che lo avevano condizionato nella prima parte di stagione, Rovella è stato costretto ad alzare bandiera bianca durante il secondo tempo a Cagliari. Un infortunio serio che, a questo punto, rischia di chiudere anticipatamente la stagione di Nicolò Rovella.

Lazio, frattura scomposta alla clavicola per Rovella

A pochi minuti dal fischio finale della partita la Lazio ha confermato la frattura scomposta alla clavicola per Rovella: “La S.S. Lazio comunica che, a seguito degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti presso l’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, il calciatore Nicolò Rovella ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. Il giocatore rientrerà a Roma insieme alla squadra e, nelle prossime ore, sarà sottoposto a visita ortopedica specialistica”. A seguito della visita si deciderà se operare o meno, ma a prescindere da quale sarà la terapia per Rovella si parla di almeno due mesi di stop. Un ulteriore periodo ai box dopo gli oltre quattro mesi passati ai box per la pubalgia all’interno di una stagione estremamente negativa per l’ex Juve. C’è subito da resecare, Rovella è il futuro della Lazio a centrocampo e dovrà iniziare a lavorare per la prossima stagione.