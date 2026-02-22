Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juve crolla ancora: Spalletti è preoccupato per la crisi bianconera

La Juve crolla ancora: Spalletti è preoccupato per la crisi bianconera TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus ha raccolto un’altra pesante sconfitta dopo quella contro il Galatasaray. I bianconeri, contro il Como, hanno disputato una prestazione a dir poco sconcertante. La squadra è entrata fin da subito male in campo con un atteggiamento molle e rassegnatario. Dopodiché Di Gregorio e McKennie hanno commesso un doppio errore che ha portato al primo gol del Como. Da lì in avanti la Juventus non è riuscita a reagire e non ha quasi mai tirato in porta. Nel secondo tempo Spalletti ha tolto un opaco Miretti per mettere Conceicao. Ma la Juventus ha proseguito sulla falsa riga della prima frazione di gioco. I bianconeri non hanno fatto solo tre passi indietro ma bensì molti di più. La squadra è apparsa svuotata e priva di idee, con questo andazzo sarà difficile poter fare dei punti. Adesso toccherà a Spalletti trovare delle soluzioni nel più breve tempo possibile.

Thuram analizza la prestazione della Juventus.
Khéphren Thuram, al termine della gara contro il Como, si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prestazione della Juventus: “Dopo questa partita siamo molto arrabbiati, perchè era una grande partita da giocare e abbiamo perso. Mercoledì sarà totalmente differente e dobbiamo subito pensare alla prossima. Dobbiamo giocare bene e vincere". Il francese, però, crede che la Juventus tramite il lavoro possa uscire da questo periodo buio: “Non si è spento nulla e non dobbiamo buttare via tutto. Noi abbiamo fiducia e dobbiamo continuare a lavorare”. Infine, Thuram ha poi ribadito che serve solo migliorare e crescere come squadra: “Ripartiamo lavorando e cercando di migliorare dove abbiamo sbagliato. Noi dobbiamo lavorare per crescere come singoli e come squadra".

Spalletti preoccupato.
Quella vista contro Como e Galatasaray è una Juventus irriconoscibile e Luciano Spalletti in conferenza stampa ha analizzato la prestazione della sua squadra: “No abbiamo reagito però loro hanno potuto utilizzare la loro tecnica. Era un po’ quello che dicevamo ieri in conferenza. Noi dobbiamo essere più bravi a tenere palla, perché loro sono bravi a portarti in giro e se forzi tutte le situazioni sei in difficoltà. Loro sanno fare molto bene questo. Poi se ci metti che ogni volta che riprendi palla sbagli i passaggi, ti capita l’occasione e non la pareggi, diventa una somma di momenti che ti sei creato la difficoltà e poi perdi di autostima, fiducia, ti entra quella pressione addosso che ti condiziona perché succede così, è involontario. Succede così da tutte le parti". Il tecnico di Certaldo ha poi commentato la prestazione abbastanza sconfortante di Di Gregorio: “Il portiere è in un momento di difficoltà come tutta la squadra. Il portiere è in difficoltà ma io devo perdere un pallone così? È tutto un cane che si morde la coda ma diventa una questione mentale di squadra perché sempre di squadra si parla. Io l’energia a livello di squadra la riconosco. Da parte mia è la stessa cosa che ho detto a loro, io sto fino a fine anno di sicuro e fino all’ultimo giorno non abbasso di un millimetro il mio pensiero nei loro confronti. Ora ci siamo ritonfati dentro alle problematiche e quella roba lì ce l’hanno ma non riescono a riconoscerla. Hanno un po’ di condizionamenti e questa storia qui alle spalle. Noi bisogna sempre andare a farlo con noi questo ragionamento. Devo fare uso delle storie che mettono a posto la mia ricerca, i comportamenti, le abitudini che io mi creo per andare ad acchiappare i miei obiettivi". Spalletti si è detto anche preoccupato di riuscire a far passare il giusto messaggio: “L'allenatore può dare tanto e nulla. Io sono preoccupato per tutte quelle persone che credono in me nella Juventus, nella società, nei tifosi. Per me non sono preoccupato, sono preoccupato per le responsabilità che ho e se vedo che non reagiscono e non sanno riconoscere chi sono e cosa possono fare. La qualità di un allenatore sa anche nel sapere guardare le cose, saperle sentire dal punto di vista di chi sta davanti. Devo trovare le cose corrette da dire. Poi devo mettere in discussione anche la mia capacità di dire le cose perché loro questa possibilità ce l’hanno. Poi il campo e le partite che andranno a disputare diranno se io ho la percezione e visione corretta delle persone che ho a che fare o no". Infine, il tecnico di Certaldo ha anche spiegato che Yildiz: “Ha preso una botta e stava zoppicando. Adesso bisogna vedere quando gli si fredda l'entità del problema. Questo fa capire anche il carattere del giocatore e della squadra. Una reazione da calciatore vero"

Articoli correlati
Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo... Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Il Como torna a vincere a Torino dal 1951. La Provincia: "Lezione di calcio alla... Il Como torna a vincere a Torino dal 1951. La Provincia: "Lezione di calcio alla Juventus"
Torna la A, La Repubblica apre: "La Juve affonda in casa. Inter, fuga scudetto" Torna la A, La Repubblica apre: "La Juve affonda in casa. Inter, fuga scudetto"
Altre notizie Serie A
Cagliari, la salvezza sempre più vicina. Contro il Parma tante assenze Cagliari, la salvezza sempre più vicina. Contro il Parma tante assenze
Il Torino e Baroni si giocano tutto, a Genova è vietato sbagliare. Ma tornano i tifosi... Il Torino e Baroni si giocano tutto, a Genova è vietato sbagliare. Ma tornano i tifosi
Roma, che occasione contro la Cremonese. Gasp: “Voglio la Champions” Roma, che occasione contro la Cremonese. Gasp: “Voglio la Champions”
Allegri ci aveva sperato, ma di fatto oggi è decisiva. Formazione con tanti cambi... Allegri ci aveva sperato, ma di fatto oggi è decisiva. Formazione con tanti cambi
Atalanta-Napoli, 16 anni fa l'ultima gara di Antonio Conte sulla panchina bergamasca... Atalanta-Napoli, 16 anni fa l'ultima gara di Antonio Conte sulla panchina bergamasca
Inter di ferro: Lecce battuto 0-2 con Mkhitaryan e Akanji, Chivu da record Inter di ferro: Lecce battuto 0-2 con Mkhitaryan e Akanji, Chivu da record
La Juve crolla ancora: Spalletti è preoccupato per la crisi bianconera La Juve crolla ancora: Spalletti è preoccupato per la crisi bianconera
Lazio, dalla pubalgia alla clavicola: la stagione sfortunata di Rovella Lazio, dalla pubalgia alla clavicola: la stagione sfortunata di Rovella
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
2 Ma il Napoli c'è ancora per lo Scudetto? Maldonado: "La Lazio rimontò 9 punti alla Juve"
3 Condò: "Lazio in stagione di transizione, Sarri sta facendo scrutini sui calciatori"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 febbraio
5 Pareggio senza gol a Cagliari: la Lazio ora è nona, per Sarri è "una stagione storta"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle prossime gare del 26° turno
Immagine top news n.1 L'Inter scappa: 2-0 al Lecce, Milan lontanissimo. E Chivu: "Tutto aperto in Champions col Bodo"
Immagine top news n.2 Vojvoda e Caqueret stendono la Juve. 0-2 Como allo Stadium: le analisi di Spalletti e Fabregas
Immagine top news n.3 Lazio, Sarri: "Stasera ero nervoso, stagione maledetta per motivi che non sto qui a dire"
Immagine top news n.4 Lazio, esami immediati per Rovella: si teme la frattura della clavicola, le ultime
Immagine top news n.5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.6 Rovella si è fermato un'altra volta: quante partite ha saltato da quando gioca nella Lazio
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica: la Lazio supera il Bologna ed è nona, Cagliari a +8 sulla Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.2 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, la salvezza sempre più vicina. Contro il Parma tante assenze
Immagine news Serie A n.2 Il Torino e Baroni si giocano tutto, a Genova è vietato sbagliare. Ma tornano i tifosi
Immagine news Serie A n.3 Roma, che occasione contro la Cremonese. Gasp: “Voglio la Champions”
Immagine news Serie A n.4 Allegri ci aveva sperato, ma di fatto oggi è decisiva. Formazione con tanti cambi
Immagine news Serie A n.5 Atalanta-Napoli, 16 anni fa l'ultima gara di Antonio Conte sulla panchina bergamasca
Immagine news Serie A n.6 Inter di ferro: Lecce battuto 0-2 con Mkhitaryan e Akanji, Chivu da record
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Reggiana-Avellino: l'Avellino si affida a Ballardini per scacciare l'incubo retrocessione
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Juve Stabia-Modena: al Menti è scontro diretto per il sesto posto
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: ”mi porto a casa tre punti fondamentali a questo punto del campionato”
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Ceccaroni: "Strada giusta, ma dobbiamo continuare così. Il Südtirol? Squadra tosta"
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: “ provo un sentimento di rabbia per il risultato”
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Monza 0-1, le pagelle: la decide Hernani su punizione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Aronica: "Vittoria di carattere. Il rigore sbagliato non ci ha spezzati"
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, Tacchinardi: "Prestazione di livello, ma dovevamo essere più incisivi"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Immagine news Serie C n.6 Atalanta, Samaden: "Siamo un modello virtuoso, Palestra e Bernasconi casi emblematici"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano
Immagine news Calcio femminile n.2 Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: Sassuolo ko col Como Women, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV