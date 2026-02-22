Atalanta-Napoli, 16 anni fa l'ultima gara di Antonio Conte sulla panchina bergamasca

Atalanta-Napoli è una sfida molto particolare soprattutto da un punto di vista storico: 16 anni fa Antonio Conte sedeva sulla panchina bergamasca in quella che fu non solo la sua prima esperienza in Serie A, ma anche una parentesi negativa sia per lui che per la Dea. Ironia della sorte, fu proprio una sfida come Atalanta-Napoli a mettere fine al ciclo dell’attuale tecnico partenopeo in quel di Bergamo.

6 gennaio 2010, l’Atalanta è in una situazione di piena caduta libera. Antonio Conte dopo il buon inizio aveva riscontrato non poche difficoltà (soprattutto dopo la famosa litigata con Cristiano Doni dopo la gara di Livorno): mancanza di gioco, unione, grinta e una Dea in piena zona retrocessione che aveva collezionato 5 sconfitte nelle ultime 7 gare. I nerazzurri sono pronto ad ospitare, appunto, il Napoli di Mazzarri che sta volando verso la zona Champions.

Il clima è teso. Fabio Quagliarella da centrocampo scaglia un destro a giro che finisce alle spalle di Coppola. La squadra è nervosa e i fischi cominciano a intensificarsi, accompagnati dal coro “Doni! Doni!”. Poi accade addirittura l’impensabile: la tribuna centrale comincia a fischiare Conte, ma il mister si gira e risponde a tono, e quando Pazienza sigla nel finale lo 0-2, la contestazione esplode definitivamente soprattutto a fine gara: tra una rissa sfiorata con i tifosi e le dimissioni rassegnate il giorno dopo, si conclude l'avventura del tecnico atalantino dopo aver conquistato solo 13 punti e un penultimo posto troppo rischioso per essere ignorato.