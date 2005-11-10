Fiorentina, per la difesa del futuro la nuova idea è Tiago Gabriel. C’è da battere la concorrenza del Milan

La Fiorentina ha appena chiuso un ottimo mercato fatto di grandi acquisti ma il lavoro di Paratici e Goretti non si è mai fermato. Dopo un normale punto della situazione sulla squadra, i dirigenti viola si stanno già muovendo per individuare eventuali profili per rafforzare la rosa. Il programma è quadriennale e quindi il piano, dopo un consistente investimento iniziale, è inserire in maniera graduale pedine che possano progressivamente migliorare la squadra. E la Fiorentina non sta lasciando niente di intentato. Per la difesa piace tanto Tiago Gabriel, che già l’anno scorso ha fatto vedere cose importanti con la maglia del Lecce. Nell’ultima estate il Milan si è fatto avanti facendo anche una proposta economica che però i giallorossi non hanno preso in considerazione. Tiago Gabriel dopo la fine del mercato ha anche rinnovato il suo contratto con il Lecce, che lo ha blindato fino al 2031.

Un atto dovuto come premio ma anche per tutelarsi di fronte ad alte offerte che con ogni probabilità arriveranno. Per la Fiorentina potrebbe a breve diventare un’ipotesi concreta. Certo per valutare un eventuale assalto prima servirà una cessione. E qui c’è da capire quale sarà il futuro di Pongracic, che due stagioni fa la società viola prese proprio dal Lecce per 15 milioni di euro in sostituzione di Milenkovic ceduto al Nottingham Forest. Per quanto riguarda gli altri ruoli a ora la Fiorentina non si è mossa ma è chiaro che guardando ora l’organico un altro centrocampista potrebbe servire visto che Mandragora non è stato sostituito. Per la fascia sinistra i viola non hanno al momento in programma grosse cose in virtù del fatto che a gennaio Parisi tornerà a disposizione di Vanoli.