Fiorentina e Parma si accontentano di un punto: è uno 0-0 senza emozioni quello del Franchi

Fiorentina-Parma 0-0. Va in archivio una gara molto noiosa e con un solo tiro in porta, quella giocata tra viola e ducali e valida per la 28ª giornata di Serie A. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i padroni di casa ci provano ad inizio ripresa con un paio di occasioni che Fagioli e, soprattuto, Piccoli non riescono a capitalizzare. Un punto che permette comunque a Vanoli e i suoi di staccare la Cremonese al terzultimo posto e di portarsi fuori dalla zona retrocessione. Parma che invece sale a 34 punti, agganciando momentaneamente la Lazio all’undecimo posto.

Il primo tempo

Tanti sbadigli e pochissime emozioni il primo tempo tra viola e ducali, che tornano nello spogliatoio senza aver fatto nessun tiro in porta. Padroni di casa che provano con il possesso palla a trovare un pertugio nella chiusissima difesa degli ospiti, i quali creano sempre qualche problema alla fragile fase difensiva gigliata in contropiede. L’azione più pericolosa è di parte parmigiana nel finire dei primi 45’ con un tiro molto insidioso di Keita dal limite dell’area che finisce di poco fuori alla destra di De Gea.

Il secondo tempo

Parte forte la Fiorentina nella ripresa, vicina al gol in due occasioni: dopo tre minuti bello scalettò di Mandragora che pesca Fagioli in area. Il regista prova a coordinarsi al volo senza riuscire ad angolare il pallone che finisce tra le braccia di Corvi. La chance maggiore però arriva una manciata di secondi dopo. Batti e ribatti in area dopo un cross di Harrison, il pallone arriva a Piccoli che è troppo lento a calciare a un metro dalla porta su cui si frappone Delprato. Gli allenatori provano a dare la scossa mettendo mano alle rispettive panchine: Cuesta manda in campo Ordonez, Elphege e Oristano, Vanoli ci prova con Fabbian e Fazzini. Nemmeno i cambi però possono niente in una partita in cui le due squadre sembrano accontentarsi e trascinarsi senza troppi patemi al 90’.