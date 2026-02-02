Daniele Rugani pronto al quarto prestito. Ma mai come stavolta può essere riscattato

Daniele Rugani nelle prossime ore diventerà un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore classe '94 arrivato a Firenze nella serata di ieri quest'oggi si sottoporrà a visite mediche, l'ultimo passaggio prima della firma sul contratto valido fino al prossimo 30 giugno. La società gigliata ha chiuso l'accordo con la Juventus sulla base di un prestito oneroso a 500mila euro più diritto di riscatto fissato a due milioni. Il diritto però si tramuterà in obbligo in caso di salvezza della squadra di Paolo Vanoli, un obiettivo alla portata dalla Fiorentina. Un obiettivo che se centrato permetterebbe a Rugani di lasciare la Juventus a titolo definitivo dopo ben quattro prestiti.

Già, perché Rugani che fu acquistato dalla Juventus ormai più di dieci anni fa nel corso della sua lunghissima avventura bianconera ha a più riprese salutato il club torinese per poi tornare qualche mese più tardi. La prima volta fu nell'estate 2020, trattasi del suo trasferimento al Rennes. Nel club bretone però il calciatore classe '94 praticamente non toccò palla, solo due presenze e la decisione nel gennaio successivo di risolvere il trasferimento a titolo temporaneo per un'avventura di qualche mese in quel di Cagliari. Nella squadra sarda andò decisamente meglio: 16 presenze e anche una rete per contribuire alla salvezza dei rossoblù.

L'ultimo prestito prima di quello alla Fiorentina riguarda la scorsa stagione, il trasferimento nell'Ajax guidato da Francesco Farioli. Ad Amsterdam un titolo solo sfiorato e ben nove presenze in Europa League per un calciatore che tornerà a Torino dopo 26 gare con la maglia della squadra olandese. In tempo utile per prendere parte al Mondiale per Club.

Adesso un nuovo prestito, una cessione a titolo temporaneo che come mai prima si può tramutare in un trasferimento a titolo definitivo. Se così sarà, per Rugani si concluderà un'avventura alla Juventus durata oltre dieci anni tra alti e bassi. Tra grandi aspettative e ritorno inattesi. Soprattutto dopo undici trofei, 157 presenze e undici reti realizzate con la maglia bianconera.