Problemi in difesa, la Fiorentina corre ai ripari. La Repubblica di Firenze: "Arriva Rugani"

In casa Fiorentina il campanello d’allarme suona ormai con insistenza. Al di là di una classifica che continua a collocare i viola al terzultimo posto – posizione che, ad oggi, varrebbe la retrocessione – ciò che preoccupa maggiormente è la brusca frenata sul piano delle prestazioni.

Con un solo punto da recuperare sul Lecce, la squadra sembra aver smarrito quella metamorfosi positiva intravista a inizio anno, una parentesi che appare sempre più come un’illusione. Le difficoltà strutturali emerse nel corso del 2025 sono tornate prepotentemente a galla e la gara di Napoli ne è stata la conferma più evidente: una Fiorentina fragile, prevedibile e lontana dalla compattezza mostrata poche settimane fa.

Parallelamente, il club prova a correre ai ripari sul mercato, con particolare attenzione al reparto difensivo. Oggi è il giorno di Rugani, mentre continua a piacere Zappa del Cagliari, profilo ritenuto utile per dare maggiore equilibrio e profondità alla rosa. Sullo sfondo resta anche la situazione legata a Gosens, per il quale si registra l’interesse rispedito al mittente del Nottingham Forest. Segnali di movimento che testimoniano la volontà della società di intervenire, nella speranza di invertire una rotta che, al momento, resta decisamente preoccupante.