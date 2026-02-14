La Juve Stabia si allena a Ferrara e ringrazia la Ars et Labor. Omaggio all'ex capitano Giani

Per preparare la sfida contro il Monza di domani la Juve Stabia ha chiesto e ottenuto l'ospitalità della Ars et Labor di Ferrara (nata sulle ceneri della SPAL) ringraziandola con una nota su propri canali ufficiali: "La S.S. Juve Stabia desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Ferrara Calcio Ars et Labor per la straordinaria ospitalità riservata alla squadra gialloblù nel corso dei tre giorni di ritiro che hanno preceduto la trasferta di Monza. La società biancazzurra ha messo a completa disposizione le proprie strutture del centro sportivo G.B Fabbri, dai campi di allenamento alle palestre, consentendo alla nostra squadra di preparare al meglio l’impegno di domenica in un ambiente professionale, organizzato e accogliente".

Ma non solo. Nella giornata di ieri il centrocampista gialloblù Maistro, che ha militato per due anni alla SPAL, ha reso omaggio a nome della squadra alla memoria dell'ex capitano biancazzurro Nicolas Giani scomparso recentemente ad appena 39 anni.

"La Juve Stabia ha voluto ricordare Nicolas Giani, bandiera della SPAL, recentemente scomparso. Fabio Maistro, nella giornata di ieri, ha deposto un mazzo di fiori allo Stadio Paolo Mazza, per rendere omaggio alla sua memoria".