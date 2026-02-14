Parma, Cuesta: "La vittoria di Bologna ci dimostra che compattezza e spirito sono delle certezze"

Cosa ha lasciato la vittoria colta a Bologna? E' una delle domande a cui Carlos Cuesta ha risposto alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona di domani: "Secondo me ci fa vedere che alcune delle nostre certezze e punti di forza sono legati alla compattezza di squadra e allo spirito di questo gruppo. Siamo consapevoli e vogliamo migliorare tanti aspetti del nostro gioco, come nel gioco offensivo. Ma dobbiamo essere equilibrati. Dobbiamo ancora mantenere quei punti di forza che ci hanno portato ai risultati. Dentro a quell'equilibrio cercheremo il nostro sviluppo".

Che partita si aspetta?

"Una gara difficile, con tanti duelli. Dovremo giocare la partita come viene e portarla dove vogliamo".

Ci dobbiamo aspettare una partita sulla falsariga di quella col Bologna? Oppure più spregiudicata?

"Noi a Bologna abbiamo giocato per vincere. Il calcio alla fine sono sempre episodi. Noi dobbiamo approcciare le partite come sentiamo sia il miglior modo per sfruttare i nostri punti di forza".

Domani partita che vale sei punti, come si suol dire. Vede maggiore tensione nei ragazzi?

"Sappiamo che dobbiamo affrontarla con equilibrio e con maturità. Dobbiamo dare il nostro meglio, sarà una gara difficile e dobbiamo essere noi stessi,,quella è la cosa più importante, i ragazzi ne hanno piena consapevolezza".