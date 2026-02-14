Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: c'è Barella. Spalletti con Miretti e non Koopmeiners
Tutto pronto a San Siro per il Derby d'Italia fra la capolista Inter e la Juventus. Come annunciato, Cristian Chivu recupera Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, col primo che partirà titolare nella linea mediana insieme a Sucic e Zielinski. Fuori, almeno inizialmente, il turco così come Mkhitaryan. Davanti ancora una volta Lautaro Martinez e Marcus Thuram.
In casa Juventus confermate le indicazioni della vigilia, con Luciano Spalletti che nonostante l'assenza di Khephren Thuram tiene fuori Koopmeiners per lanciare a centrocampo Fabio Miretti insieme a Locatelli e McKennie. Davanti, con David prima punta, Yildiz e Conceiçao.
Queste le formazioni ufficiali della super sfida fra Inter e Juventus:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Conceicao, David, Yildiz