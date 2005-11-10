Fiorentina, il Franchi è diventato un tabù: vittoria casalinga in Serie A assente da sei mesi

Il Franchi non riesce più a rappresentare un fattore per la Fiorentina. La formazione viola si prepara ad affrontare il Como con l'obiettivo di ritrovare una vittoria casalinga in Serie A che manca ormai da sei mesi. L'ultimo successo risale infatti al 13 aprile, quando la squadra di Paolo Vanoli superò 1-0 la Lazio grazie a una rete di Gosens. Nelle successive sei partite di campionato davanti ai propri tifosi sono arrivati appena quattro punti, frutto di quattro pareggi e due sconfitte.

Fiorentina, appena quattro vittorie casalinghe nelle ultime due stagioni

Il dato assume ancora maggiore rilevanza allargando l'analisi alle ultime due stagioni di Serie A. Il bilancio interno della Fiorentina è di appena quattro vittorie, dieci pareggi e otto sconfitte. Anche gli altri due successi casalinghi conquistati nell'anno solare 2026 erano arrivati con il minimo scarto, entrambi per 1-0, contro Cremonese e Pisa, due formazioni successivamente retrocesse. Numeri che fotografano una vulnerabilità interna particolarmente insolita nella storia del club viola.

Contro il Como per ritrovare anche un successo di prestigio

La partita contro il Como offre quindi alla Fiorentina una doppia opportunità: interrompere il digiuno al Franchi e tornare a battere in casa una formazione della parte alta della classifica. Per ritrovare l'ultima affermazione interna di particolare prestigio bisogna risalire addirittura al 30 marzo 2025, quando la Fiorentina allora allenata da Palladino superò 1-0 l'Atalanta. Vanoli proverà ora a invertire una tendenza diventata uno dei principali problemi della sua squadra.