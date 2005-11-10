Lecce, Di Francesco: "Non parlo di Banda, non merita tutta questa nostra attenzione"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa: "Ai ragazzi dico di pulire la prima palla dopo il recupero, per consolidare il possesso e il recupero. Il dato dei recuperi in avanti è oggettivo, poi sbagliamo troppo. Ci sono qualità e caratteristiche di determinati giocatori, attraverso il lavoro possiamo migliorare".

Come sta Gandelman?

"Sta crescendo, lo vedo molto meglio negli allenamenti. Da quando è tornato dalla sosta non ha saltato un allenamento, ha trovato continuità, assorbe meglio il fastidio al ginocchio. Ci permette di attaccare giocando anche sulle palle alte. Con il Bologna mi ero arrabbiato perché la palla veniva giocata troppo alta sul finire di gara, non andava bene attaccare così anche perché non abbiamo uno come Djuric in avanti".

Vuole commentare la decisione del Collegio Arbitrale su Banda?

"Non perdo tempo a parlare di Banda, non merita tutta questa nostra attenzione".

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