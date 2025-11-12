Fiorentina, il dg Ferrari presenta Vanoli: "Visto in lui rabbia e voglia, le sta trasmettendo a tutti"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Paolo Vanoli come nuovo allenatore e di Roberto Goretti come direttore sportivo del dopo Pradè:

"Sul nuovo allenatore vorrei dire due parole: ci siamo incontrati, abbiamo parlato, abbiamo visto la voglia e il desiderio, anche la rabbia, di voler accettare questa sfida e ne siamo molto contenti. E' qua da pochi giorni ma sta trasmettendo a tutti questa voglia di fare e di fare al meglio. Siamo molto contenti del suo arrivo".