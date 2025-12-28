Inter, Zielinski al 45': "Stiamo giocando bene, ma dobbiamo finalizzare meglio"
Piotr Zielinski, centrocampista ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con l'Atalanta: "Dobbiamo essere calmi, quando creiamo occasioni dobbiamo finalizzarle meglio. Stiamo giocando bene, ma bisogna essere concentrati e cercare di fare gol".
