Inter, Zielinski al 45': "Stiamo giocando bene, ma dobbiamo finalizzare meglio"

Piotr Zielinski, centrocampista ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con l'Atalanta: "Dobbiamo essere calmi, quando creiamo occasioni dobbiamo finalizzarle meglio. Stiamo giocando bene, ma bisogna essere concentrati e cercare di fare gol".