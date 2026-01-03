TMW Fiorentina, il rinnovo di Fortini è in stand-by. E Viti va verso la risoluzione del prestito

Il rinnovo di Niccolò Fortini è attualmente in stand-by. Secondo quanto raccolto da TMW, la Fiorentina e l'entourage del laterale di appena 19 anni non si sono ancora seduti al tavolo delle trattative per definire la permanenza del giocatore di Camaiore in maglia viola. Il nazionale Under 21 ha un contratto in scadenza nel 2027 e in questa stagione si sta ritagliando sempre più spazio (17 presenze e un assist finora).

Sempre per quanto riguarda i giovani talenti della Viola, tra lunedì e martedì il classe 2006 Tommaso Martinelli sarà un giocatore della Sampdoria: operazione in prestito secco. La Fiorentina, tra i pali, potrebbe rimanere anche così con Christensen e Lezzerini.

Infine, sembra in uscita anche Mattia Viti. Il difensore classe 2002 va verso il rientro anticipato al Nizza per poi trovarsi una nuova sistemazione all'estero. L'Empoli non ha convinto nelle sue 16 presenze tra le fila dei gigliati.