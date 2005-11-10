Inter, Esposito: "Dobbiamo continuare così. Ramon? Mi piace studiare i difensori"
autore
Matteo Selli
Matteo Selli
Oggi alle 23:30Serie A
autore Matteo Selli
08.11.2026 23:30Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il centravanti dell'Inter Francesco Pio Esposito ha parlato a DAZN al termine della partita contro il Como.
"Ramon? Non l'ho mai incontrato nel settore giovanile, è un difensore completo, poi ogni partita è a sè. Mi piace guardare i difensori e come si approcciano con l'attaccante, mi aiuta molto. Non posso dire cosa ho visto (ride,ndr). Derby? L'abbiamo vissuta come una sconfitta, abbiamo analizzato quello che non andava per far sì che non si ripetesse nelle prossime partite. Ora dobbiamo continuare così. Cartellino giallo? Un fallo che dovevo fare, ma non potevo farli ripartire".
Articoli correlati
Marchegiani esalta Thuram: "Marcus dà sempre inizio alle azioni decisive dell'Inter"
Fiorentina, contro la Juventus hai ritrovato autostima. La Roma inguaia un romanista. Como, dopo la Champions trovi l’Inter e ti risvegli
Dimenticate Zenica e lo Shakhtar: Bastoni centrale annulla il Como e si prende la rivincita
Altre notizie Serie A
Oggi
23:46 Serie A
Fiorentina, Dragusin: "Abbiamo lottato bene contro una squadra forte, siamo in crescita"
23:45 Serie A
Monza, Juric: "Ci sono arbitri con un approccio offensivo. Noi allenatori siamo i più stressati"
23:44 Serie A
Fiorentina, Pellegrino in gol: "Abbiamo lavorato tanto in settimana sulle palle inattive"
23:42 Serie ALive TMW
Live TMWFiorentina, Vanoli: "De Gea? Ripeto: resta il mio capitano. Sono stato severo coi ragazzi"
23:41 Serie A
Atalanta, Scalvini: "Ci siamo ricompattati in ritiro, abbiamo cercato di capire i motivi"
23:40 Serie ATMW
TMWBremer miglior marcatore è la cartina di tornasole delle difficoltà della Juventus
23:38 Serie ATMW
TMWGasperini e il passato: "Al Genoa tappa fondamentale, all'Atalanta meravigliosa"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi