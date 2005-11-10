Fiorentina, Vanoli: "Ai giovani bisogna dare coraggio. Grande prestazione: è la strada"

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il 2-2 nel match contro la Juventus valido per l’11^ giornata di Serie A.

Prestazione a larghi tratti molto positiva: l'atteggiamento è ciò che la lascia più soddisfatto?

"Grande prestazione contro una squadra forte, abbiamo onorato quello che volevano i tifosi e ci dispiace non aver trovato la vittoria. Ai giovani bisogna dare coraggio, la questione è interpretare bene le due fasi e stasera l'abbiamo dimostrato".

Tanti giocatori offensivi in campo: soddisfatto?

"Ho sempre detto che tutti devono corre indietro e in avanti. Questa è la strada, dobbiamo fare meglio con la palla. Dobbiamo migliorare, ma stasera hanno dato un segnale. Devono essere arrabbiati, da questa squadra pretendo molto di più".

Pellegrino si sta inserendo bene, ma a volte è molto isolato rispetto agli esterni: chiede loro di avvicinarsi più a lui?

"Stiamo cercando di innescarlo meglio e di avvicinarsi a lui. Sappiamo che dobbiamo servirlo meglio in area, perché lì è forte. Anche Mastantuono deve essere più bravo a venire tra le linee, Pedro ha più questa caratteristiche. Sono tutte situazioni su cui stiamo lavorando, ma questa squadra ha voglia di fare qualcosa di importante e l'ha dimostrato anche stasera".