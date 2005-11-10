Fiorentina, Keita del Charleroi nel mirino: ma c'è il Villarreal in pole

Fiorentina che si muove già in previsione delle prossime sessioni di calciomercato: nel mirino dei viola è finito Cheick Keita. Il centrale 23enne dello Sporting Charleroi è seguito da tre club europei e, oltre alla Fiorentina, sulle sue tracce ci sarebbero anche il Real Betis e il Villarreal. La notizia arriva dal portale belga VoetbalPrimeur.

Il Villarreal in prima fila

Tra le tre pretendenti, la pista più concreta sarebbe quella spagnola. Il Villarreal avrebbe già preso contatto con l’entourage di Keita, con l’obiettivo di portarsi avanti in vista della sessione invernale di calciomercato. Il club iberico intende presentare un’offerta per il difensore già nella prossima finestra di trattative. Su Fiorentina e Real Betis, invece, non hanno informazioni in merito a contatti ufficiali fra le parti.

Contratto e valutazione

Keita è legato al Charleroi da un contratto in scadenza nell’estate del 2027, con un’opzione per un ulteriore anno. Il valore di mercato del franco-maliano è stimato in 3,5 milioni di euro. Il club belga lo aveva acquistato nell’estate del 2024 dallo Stade Reims per 500.000 euro, un investimento che oggi appare ampiamente rivalutato.

I numeri in stagione

Il rendimento in campo spiega almeno in parte l’attenzione dei club. In questa stagione Keita ha collezionato nove presenze con la maglia del Charleroi e ha già segnato tre gol, un bottino di rilievo per un difensore centrale.