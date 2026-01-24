TMW
Fiorentina, Kouame in campo con la Primavera e sempre più in uscita: spunta una nuova pretendente
Spunta una nuova pretendente in Serie A per Christian Kouamé. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante in uscita dalla Fiorentina piace al Sassuolo, che cerca una punta per sostituire Walid Cheddira dopo il suo trasferimento in prestito al Lecce. L'ivoriano non è peraltro l'unico giocatore offensivo di proprietà dei viola gradito ai neroverdi, visto che nei giorni scorsi si era parlato pure di Mbala Nzola, di rientro dal prestito al Pisa.
Intanto, fra pochi minuti Kouamé verrà schierato titolare dalla Fiorentina Primavera nella partita contro il Genoa.
