Fiorentina, lo staff di Vanoli al completo: al posto del vice di Farioli... l'ex vice di Farioli

Oggi alle 15:23
La Fiorentina ha comunicato la composizione dello staff tecnico che seguirà nell'avventura in viola l'allenatore Paolo Vanoli. Rispetto allo scorso anno a Torino, non mancano le novità. Su tutte un nuovo vice, che da Lino Godinho (nel frattempo salpato verso Porto con Farioli) è oggi Daniele Cavalletto, ex collaboratore proprio dello stesso Farioli.

Di seguito l'elenco dei nominativi dello Staff di Mister Paolo Vanoli:

Cavalletto Daniele (Vice allenatore)

Ascenzi Giampiero (Preparatore Atletico)

Sanchez Antonio Jesus (Collaboratore Preparatore Atletico)

Butini Alessio (Preparatore Atletico)

Ceballos Cristian (Collaboratore Tecnico)

Nizelik Aleksandre (Collaboratore Tecnico)

Formica Simone (Match Analyst)

Tordi Andrea (Match Analyst)

Bianchi Giorgio (Allenatore dei Portieri)

Dall'Omo Alessandro (Allenatore dei Portieri)

Zuccher Marco (Collaboratore Tecnico)

