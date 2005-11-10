Vanoli scherza: "Il gol di Ndour in Under 21? In allenamento ci ha riprovato ma è andata male"

Terminate le tre settimane di pausa, per la Fiorentina è già giorno di vigilia. Domani pomeriggio, dalle 15:00, la squadra viola sarà impegnata contro il Genoa per dare il via alla sesta giornata del campionato di Serie A. La sosta nel frattempo ha restituito a Vanoli una serie di calciatori rinvigoriti dalle rispettive Nazionali: Fagioli è stato autore di una bellissima prova contro Turchia e Francia con l'Italia, Mastantuono è reduce dal primo gol con l'Argentina e dal commovente addio di Messi, Ndour si è preso la scena in Under 21 con una doppietta contro la Polonia che ha mandato Baldini e i suoi all'Europeo del 2027.

Proprio su Ndour e sul suo gol magnifico da 70 metri è intervenuto il tecnico gigliato nella conferenza stampa di vigilia: "Oggi ha riprovato quel tiro in allenamento e non ha funzionato (ride, ndr). La sua crescita è stata esponenziale in questi due anni. Questo fa capire che non si deve giudicare subito un giovane. Sono felice per lui, spero di vederlo presto in Nazionale maggiore, se lo merita".

E su Fagioli: "E' un giocatore forte, tatticamente intelligente, può fare diversi ruoli e Fagioli lo sta dimostrando. Adesso per lui viene il difficile: essere continuo e dimostrare di voler diventare un calciatore forte".

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