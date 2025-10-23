Fiorentina, Pioli: "Ultimamente le partite le approcciamo bene: ecco cosa ci manca"

Nel post gara di Rapid Vienna-Fiorentina, il tecnico dei viola Stefano Pioli ha analizzato così la vittoria per 3-0 dei suoi: "E' una vittoria che fa bene per la classifica del girone perché è chiaro che provare ad essere avanti nel girone garantirebbe un risparmio di energie più avanti. E poi perché una vittoria, per una squadra che non vince come noi, sicuramente aiuta, ma solo se siamo consapevoli del tipo di gara che abbiamo fatto. Avevo chiesto alla squadra attenzione e ferocia e questo dev'essere un punto di partenza in vista del campionato".

importante anche a livello psicologico.

"Nello sport è la cosa che più fa differenza. Ultimamente le partite le stiamo approcciando bene, è nella gestione dei momenti difficili che dobbiamo dare qualcosina in più. Stasera lo abbiamo fatto contro un'avversaria buona ma non di altissimo livello. E' chiaro che dovremmo ripeterci nelle prossime partite di campionato".

Ora testa a Bologna.

"Siamo soddisfatti ma ora dobbiamo ributtarci già da domani sul campionato. Vogliamo uscire da questo momento delicato e da questa classifica. Le prossime due avversarie sono di livello e noi dobbiamo essere in grado di reggere l'urto: abbiamo la possibilità per farlo".

Ha ricevuto qualche messaggio dopo la vittoria?

"Ho sentito il Presidente per telefono: era molto contento, ha fatto i complimenti a me e alla squadra. Speriamo di vederlo presto e dargli altre soddisfazione, perché è una persona partecipativa che ci sta molta vicinanza".