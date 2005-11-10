Pruzzo punge Aquilani: "Dopo l'accostamento a Fabregas non ha più fatto un punto"
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 13:50Serie A
autore Dimitri Conti
15.11.2026 13:50Serie A
L'ex centravanti è tornato sull'esonero da parte dell'allenatore del Sassuolo: "Ho sentito che sarebbe stato scaricato dai giocatori".
TUTTOmercatoWEB
© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews
L'ex attaccante Roberto Pruzzo non usa mezze misure, nello stile che lo contraddistingue. Nel corso di un'intervista a Telenord ha parlato anche dell'esonero di Aquilani da parte del Sassuolo, che alla ripresa del campionato sfiderà il Genoa per la prima partita sotto la gestione del suo sostituto D'Aversa: "Ho sentito che Aquilani sarebbe stato scaricato dai giocatori, non ha più fatto un punto dopo che è stato accostato a Fabregas".
"9 punti in 4 partite, ottimo bottino per il Genoa"
Concentrando la propria attenzione invece più strettamente sul Genoa, dice Pruzzo: "Credo che si potesse firmare anche per sette punti in quattro partite, ne sono arrivati nove ed è un bottino ottimo. Il Genoa adesso che è fuori dai guai può provare a fare il saltino".
Altre notizie Serie A
Oggi
13:56 Serie A
Donadoni fa notare sul Milan: "La mancanza di continuità lascia perplessi, ma posizione ottima"
13:53 Serie ATMW
TMWDavide Ancelotti non è solo il figlio di Carlo. E il suo inizio al Lille lo sta dimostrando
13:42 Serie A
Inter, Akanji lascia il ritiro della Svizzera per un lieve affaticamento muscolare: i dettagli
13:38 Serie ATMW
TMW11 vittorie in 11 partite: Porto caso unico in Europa, Farioli rammarico tutto italiano
13:34 Serie A
Oliveira: "Ricordo perplessità e critiche sull'Italia, ma con Mancini il vento sta cambiando"
13:23 Serie ATMW
TMWIl post-Guardiola spaventava chiunque: come sta andando Maresca al Manchester City
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni