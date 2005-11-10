Pruzzo punge Aquilani: "Dopo l'accostamento a Fabregas non ha più fatto un punto"

L'ex attaccante Roberto Pruzzo non usa mezze misure, nello stile che lo contraddistingue. Nel corso di un'intervista a Telenord ha parlato anche dell'esonero di Aquilani da parte del Sassuolo, che alla ripresa del campionato sfiderà il Genoa per la prima partita sotto la gestione del suo sostituto D'Aversa: "Ho sentito che Aquilani sarebbe stato scaricato dai giocatori, non ha più fatto un punto dopo che è stato accostato a Fabregas".

"9 punti in 4 partite, ottimo bottino per il Genoa"

Concentrando la propria attenzione invece più strettamente sul Genoa, dice Pruzzo: "Credo che si potesse firmare anche per sette punti in quattro partite, ne sono arrivati nove ed è un bottino ottimo. Il Genoa adesso che è fuori dai guai può provare a fare il saltino".