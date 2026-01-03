TMW Fiorentina, riecco Kean: l'attaccante è al Viola Park, di nuovo a disposizione di Vanoli

Buone notizie in casa Fiorentina, pronta a riaccogliere Moise Kean. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante è al Viola Park e sarà a disposizione del mister Paolo Vanoli per l'allenamento di oggi. Un rientro decisamente importante, in vista di un match che i gigliati non possono assolutamente permettersi di sbagliare. Domani, infatti, al Franchi arriva la Cremonese: dopo il passo falso sul campo del Parma, la formazione di Vanoli deve ritrovare immediatamente la vittoria e riprendere il filo con il 5-1 con cui aveva annichilito l'Udinese 7 giorni prima.

L'obiettivo di battere gli agguerriti grigiorossi allenati da Nicola non è certo facile, ma è certamente più probabile se in campo c'è un attaccante del calibro di Kean. L'ex Juve, nei giorni scorsi, era stato assente dagli allenamenti con un permesso della società per motivi familiari. Situazione che - visto il caos che regna sovrano a Firenze - aveva fatto storcere il naso ai tifosi. Adesso però è tornato ed è pronto a mettersi la Fiorentina sulle spalle.