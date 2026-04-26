Live TMW Fiorentina, Rugani: "Futuro? Al riscatto mancano due presenze, vediamo cosa succederà"

Al termine della gara contro il Sassuolo, il difensore della Fiorentina Daniele Rugani interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Più contenti del punto che vi avvicina alla salvezza o il rammarico per non essere riusciti a vincere?

"Direi 50 e 50. Avremmo sicuramente voluto vincere e regalare la vittoria ai tifosi. Ma non sbloccandola è stato comunque imprtante portare a casa un punticino che ci avvicina al nostro obiettivo".

Ti piacerebbe restare?

"Al riscatto mancano due presenze, vediamo cosa succederà. Io sono a disposizione del Mister e della Società. Io qui mi trovo bene con i miei compagni e con i tifosi: ho apprezzato molto gli applausi con la Lazio dopo un debutto non semplice a Udine".

Che stimoli avete da qui alla fine?

"Oggi abbiamo fatto una gara molto attenta e concentrata. Da qui alla fine avremo belle partite, che fanno gola da giocare. Il mister è un bel martello, vuole che facciamo più punti possibili. Finalmente potremmo giocare più liberi e far divertire i nostri tifosi".

Cosa sente di aver dato?

"Io cerco sempre di essere d'esempio per tutti. Il mio futuro viene in secondo piano, era la Fiorentina ad avere la priorità. Io cerco di essere un esempio per i giovani per mentalità, dedizione e professionalità. E credo che sia questo che mi abbia fatto fare questo tipo di carriera".