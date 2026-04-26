Rugani apre alla permanenza a Firenze: "Qui sto bene, ho apprezzato gli applausi con la Lazio"

Daniele Rugani, difensore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio col Sassuolo per 0-0. Queste le sue parole sul possibile riscatto da parte dei viola:

Ti piacerebbe restare?

"Al riscatto mancano due presenze, vediamo cosa succederà. Io sono a disposizione del Mister e della Società. Io qui mi trovo bene con i miei compagni e con i tifosi: ho apprezzato molto gli applausi con la Lazio dopo un debutto non semplice a Udine".

Cosa sente di aver dato?

"Io cerco sempre di essere d'esempio per tutti. Il mio futuro viene in secondo piano, era la Fiorentina ad avere la priorità. Io cerco di essere un esempio per i giovani per mentalità, dedizione e professionalità. E credo che sia questo che mi abbia fatto fare questo tipo di carriera".

Rileggi qui tutte le parole di Rugani in conferenza stampa