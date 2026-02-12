Lazio, una Coppa salva stagione: come può cambiare l'annata biancoceleste

La Coppa Italia torna a essere la competizione salva stagione per la Lazio. Lo era stata in passato con il famoso 26 maggio e il trionfo nel 2019 in due stagioni chiuse fuori dalle prime sette in classifica. Ha rischiato di esserlo due anni fa, dove solo un gol di Milik nel finale ha negato ai biancocelesti l'accesso alla finale. Può esserlo quest'anno dopo il successo di ieri al Dall'Ara ai calci di rigore. La Lazio ha eliminato in serie le due finaliste della scorsa edizione e adesso in semifinale affronterà un'Atalanta impegnata nella rincorsa all'Europa in campionato e coinvolta nei playoff di Champions League. Se da una parte Palladino potrebbe vedere la Coppa Italia come la "terza opzione", per la Lazio di Maurizio Sarri si sta trasformando nell'unico obiettivo concreto e nella grande occasione per impreziosire una stagione complicatissima.

Lazio. le buone risposte arrivate dal Dall'Ara

Uno dei protagonisti della notte del Dall'Ara è senza dubbio Fisayo Dele-Bashiru. Il nigeriano è tornato tra i titolari cinque mesi dopo l'ultima apparizione dal primo minuto nel derby di metà settembre e ha risposto presente. Nel primo tempo avrebbe causato l'espulsione di Ferguson se Chiffi in campo e Paterna al VAR avessero giudicato correttamente l'intervento di Ferguson. A inizio ripresa invece trova lo spazio giusto sulla destra servendo l'assist per il pareggio di Noslin, altra nota positiva. Altro protagonista è Kenneth Taylor, che ci ha messo poche settimane a prendere le redini del centrocampo biancoceleste. Prestazione di ordine e qualità dell'olandese, che ci aggiunge la freddezza dal dischetto per trascinare la Lazio in semifinale.