Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, una Coppa salva stagione: come può cambiare l'annata biancoceleste

Lazio, una Coppa salva stagione: come può cambiare l'annata biancocelesteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

La Coppa Italia torna a essere la competizione salva stagione per la Lazio. Lo era stata in passato con il famoso 26 maggio e il trionfo nel 2019 in due stagioni chiuse fuori dalle prime sette in classifica. Ha rischiato di esserlo due anni fa, dove solo un gol di Milik nel finale ha negato ai biancocelesti l'accesso alla finale. Può esserlo quest'anno dopo il successo di ieri al Dall'Ara ai calci di rigore. La Lazio ha eliminato in serie le due finaliste della scorsa edizione e adesso in semifinale affronterà un'Atalanta impegnata nella rincorsa all'Europa in campionato e coinvolta nei playoff di Champions League. Se da una parte Palladino potrebbe vedere la Coppa Italia come la "terza opzione", per la Lazio di Maurizio Sarri si sta trasformando nell'unico obiettivo concreto e nella grande occasione per impreziosire una stagione complicatissima.

Lazio. le buone risposte arrivate dal Dall'Ara

Uno dei protagonisti della notte del Dall'Ara è senza dubbio Fisayo Dele-Bashiru. Il nigeriano è tornato tra i titolari cinque mesi dopo l'ultima apparizione dal primo minuto nel derby di metà settembre e ha risposto presente. Nel primo tempo avrebbe causato l'espulsione di Ferguson se Chiffi in campo e Paterna al VAR avessero giudicato correttamente l'intervento di Ferguson. A inizio ripresa invece trova lo spazio giusto sulla destra servendo l'assist per il pareggio di Noslin, altra nota positiva. Altro protagonista è Kenneth Taylor, che ci ha messo poche settimane a prendere le redini del centrocampo biancoceleste. Prestazione di ordine e qualità dell'olandese, che ci aggiunge la freddezza dal dischetto per trascinare la Lazio in semifinale.

Articoli correlati
Noslin e i rigori, Il Messaggero in prima pagina: "Lazio in semifinale di Coppa Italia"... Noslin e i rigori, Il Messaggero in prima pagina: "Lazio in semifinale di Coppa Italia"
Coppa Italia, Lazio in semifinale ai rigori. La Gazzetta dello Sport: "Bologna cade... Coppa Italia, Lazio in semifinale ai rigori. La Gazzetta dello Sport: "Bologna cade dal trono"
Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di giovedì 12 febbraio... Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di giovedì 12 febbraio 2026
Altre notizie Serie A
Camarda all'Inter? Lui precisa, ma... non c'erano già dubbi. Il suo futuro è al Milan... Camarda all'Inter? Lui precisa, ma... non c'erano già dubbi. Il suo futuro è al Milan
Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno... Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno
Inter, Lautaro guida l'assalto: prima la Juve, poi la trappola norvegese Inter, Lautaro guida l'assalto: prima la Juve, poi la trappola norvegese
Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter
Lazio, una Coppa salva stagione: come può cambiare l'annata biancoceleste Lazio, una Coppa salva stagione: come può cambiare l'annata biancoceleste
Dossena: "Conte parla di arbitri e Var con senso: serve che qualcuno intervenga" TMW RadioDossena: "Conte parla di arbitri e Var con senso: serve che qualcuno intervenga"
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 26ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 26ª giornata di Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 11 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 11 febbraio
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
1 Quali sono ancora aperti nel mondo? Svizzera e Russia, si tratta ancora
2 Camarda e le parole sull'Inter. Arriva la replica: "Frase strumentalizzata: non lo accetto"
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 26ª giornata di Serie A
4 Lazio, Sarri: "Facile scegliere i rigoristi. Gruppo forgiato nelle difficoltà"
5 Terremoto panchine: via De Zerbi dal Marsiglia e Frank dal Tottenham. Quale futuro per l'italiano?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter
Immagine top news n.2 Coppa Italia verso il suo atto conclusivo: quando, dove e fra chi si giocano le semifinali
Immagine top news n.3 Terremoto panchine: via De Zerbi dal Marsiglia e Frank dal Tottenham. Quale futuro per l'italiano?
Immagine top news n.4 Inter e Juventus si avvicinano al derby d'Italia con due recuperi importantissimi
Immagine top news n.5 Nemmeno la comfort zone rianima il Bologna: Italiano fuori ai quarti di Coppa Italia dopo 4 anni
Immagine top news n.6 Coppa Italia, il tabellone e tutte le indicazioni in vista delle semifinali
Immagine top news n.7 Orsolini tradisce su rigore: Bologna out, la Lazio raggiunge la semifinale di Coppa Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.2 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.3 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.4 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Dossena: "Conte parla di arbitri e Var con senso: serve che qualcuno intervenga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, con il 4° posto sarebbe annata fallimentare? L'analisi degli ospiti
Immagine news Serie B n.3 Pineto, Frare: "Per conquistare i playoff serve la mentalità che ci ha contraddistinto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Camarda all'Inter? Lui precisa, ma... non c'erano già dubbi. Il suo futuro è al Milan
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno
Immagine news Serie A n.3 Inter, Lautaro guida l'assalto: prima la Juve, poi la trappola norvegese
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter
Immagine news Serie A n.5 Lazio, una Coppa salva stagione: come può cambiare l'annata biancoceleste
Immagine news Serie A n.6 Dossena: "Conte parla di arbitri e Var con senso: serve che qualcuno intervenga"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "Reazione da grande squadra, bello avere tanti tifosi al seguito"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi amaro: "Oggi non salvo nessuno, me in primis. Così non si va lontano"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni: "Quando crei così tanto devi vincere, serve cattiveria agonistica"
Immagine news Serie B n.4 Il Bari non va oltre il pari con lo Spezia. Longo: "Serve un pizzico di spregiudicatezza in più"
Immagine news Serie B n.5 L'Avellino cade contro il Frosinone. Ma dal club irpino non ci saranno dichiarazioni post gara
Immagine news Serie B n.6 Avellino, a rischio la panchina di Biancolino: il tecnico si gioca tutto contro il Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza a +16 sul secondo posto. Gallo: "La vittoria sulla Pro Vercelli è un segnale forte"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 26ª giornata: inarrestabile Vicenza. In coda successo prezioso della Pro Patria sul Citta
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "Con Tedesco, un Perugia solido e compatto. Servirà l'aiuto di tutti"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Marino: "Col Renate nessun problema di atteggiamento. Ma di episodi"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45', solo Lecco e Union Brescia sbloccano i rispettivi match
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, nel mirino il 2° posto. Tomei: "Attenzione alla Torres, vale più dei suoi 20 punti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, all'andata dei playoff stravince l'Arsenal. Bene il Real
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo sudato per i playoff di Champions, faremo di tutto per vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.6 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…