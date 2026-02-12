Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 11 febbraio

JUVENTUS, LA PRIORITA' A CENTROCAMPO E' EDERSON. DE ZERBI, IN SERIE A POTREBBERO PROFILARSI 4-5 POSSIBILITA'. RISCATTI OM: COSA CAMBIA PER PAVARD E WEAH DOPO L'ADDIO DI DE ZERBI?. PISA, PRONTO IL RINNOVO DI CARACCIOLO. CITY STREGATO DA WESLEY: PRONTI 50 MILIONI PER STRAPAPRLO ALLA ROMA. MILAN, IN ARRIVO 8,5 MILIONI PER JIMENEZ DAL BOURNEMOUTH

La Juventus guarda all'estate con obiettivi che non riguardano soltanto la gestione dell'attacco, dove è aperto il caso legato a Dusan Vlahvoic. A centrocampo, secondo Tuttosport, il profilo che più di tutti intriga i bianconeri porta a Bergamo, in casa Atalanta. Ederson, in scadenza di contratto nel 2027 con la Dea, è considerato l’innesto ideale per dare equilibrio e qualità alla mediana. Il brasiliano aveva già manifestato la volontà di cambiare aria in passato, ma le richieste economiche dei Percassi, attorno ai 40 milioni di euro, hanno frenato ogni tentativo. Inoltre, tra la cessione di Ademola Lookman e gli impegni europei, privarsi di un altro titolare avrebbe inciso troppo sugli equilibri tecnici. Sul giocatore c’è il gradimento di Luciano Spalletti, che ne apprezza intensità e capacità di gestione del ritmo. Alla Continassa il confronto con l’allenatore è già avvenuto: l’idea convince sotto il profilo tecnico, soprattutto immaginando un reparto completato dalla crescita di Locatelli e dallo sviluppo di Thuram.

Da oggi Roberto De Zerbi è ufficialmente un allenatore sul mercato. L'Olympique Marsiglia questa mattina, tre giorni dopo la pesantissima sconfitta rimediata al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain, ha ufficializzato il divorzio dal tecnico bresciano. "A seguito di discussioni che hanno coinvolto tutte le componenti della dirigenza del club - proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore - si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. L'Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno e la sua professionalità, dimostrati in particolare dal secondo posto ottenuto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il futuro". Il futuro di De Zerbi a questo punto quasi certamente si delineerà al termine di questa stagione. Difficile pensare infatti un suo insediamento sul finire di un'annata che ormai volge al termine. Che il manager bresciano in queste settimane possa decidere di accollarsi un progetto non suo per sistemare la stagione di una squadra in difficoltà quando la maggior parte delle partite sono ormai alle spalle. De Zerbi è reduce da avventure in Ucraina, Inghilterra e Francia. Da capire a questo punto soprattutto se il manager bresciano classe '79 vorrà continuare ad accumulare esperienze all'estero oppure se, cinque anni dopo l'addio al Sassuolo, decida di tornare in Italia. Di riassaporare quella Serie A che pure in questi anni ha sfiorato in un paio di circostanze. Ma dovesse decidere di rientrare nel nostro campionato, da dove potrebbe ripartire De Zerbi? Al momento nessun club di alto profilo ha annunciato che cambierà tecnico a fine stagione, ma in tre-quattro circostanze è plausibile che ciò accada. La Fiorentina, ad esempio, è adesso concentrata sull'ottenimento della salvezza, ma in caso di permanenza in Serie A in estate proverà a rilanciare il progetto con una nuova guida tecnica e quello di De Zerbi è profilo che Paratici segue da tempo con attenzione. Non sono in questa lista Inter, Milan e Roma. Ma che ne sarà ad esempio di Antonio Conte a Napoli? E cosa deciderà di fare Maurizio Sarri al termine di questa travagliata stagione alla guida della Lazio? Entrambi hanno ancora un altro anno di contratto, ma a fine stagione le discussioni e le valutazioni coi rispettivi club saranno inevitabili. Occhio poi anche a ciò che sta accadendo a Bologna con le difficoltà che sta vivendo Vincenzo Italiano da ormai più di due mesi. Last but not least la Juventus. Luciano Spalletti ha un contratto in scadenza, la società ha già fatto sapere di esser pronta a rinnovargli il contratto ma il manager di Certaldo vuole vederci chiaro. Vuol capire se la Juve è disposta a investire e a costruirgli una rosa competitiva per lottare ai massimi livelli in Italia e in Europa: non sarà una discussione dall'esito scontato. E a questo punto, a quella discussione potrebbe guardare con interesse anche De Zerbi, tecnico da oggi ufficialmente sul mercato.

Da questa mattina Roberto De Zerbi non è più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia. Tre giorni dopo il pesantissimo 5-0 incassato al Parco dei Principi contro il PSG di Luis Enrique, l'OM ha comunicato la decisione di separarsi dal manager bresciano. "A seguito di discussioni che hanno coinvolto tutte le componenti della dirigenza del club - proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore - si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. L'Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno e la sua professionalità, dimostrati in particolare dal secondo posto ottenuto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il futuro". L'Olympique Marsiglia dopo il secondo posto dello scorso campionato aveva portato avanti in estate una importante campagna di rafforzamento tenendo conto proprio delle indicazioni di De Zerbi. Tenendo conto del fatto che l'OM doveva affrontare una Champions che dopo il 3-0 incassato sul campo del Club Brugge, dopo il gol allo scadere di Trubin in Benfica-Real Madrid, è definitivamente svanita. In estate tra i vari acquisti erano arrivati anche Benjamin Pavard dall'Inter e Timothy Weah dalla Juventus, entrambi in prestito con diritto di riscatto. Ma qual è la loro situazione? E potrà cambiare qualcosa dopo il cambio di guida tecnica? Per quanto riguarda Pavard, l'idea con De Zerbi in panchina era quella di non riscattare il centrale francese al termine della stagione. Lo scorso 1° settembre l'Inter definì la sua cessione all'OM in prestito oneroso per 2.5 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 15. Una operazione che permise alla società nerazzurra di acquistare, con la stessa formula, Manuel Akanji dal Manchester City. Su quest'ultimo nessun dubbio: l'Inter a fine stagione lo acquisterà. Anche dovesse tornare Pavard che a quel punto verrebbe nuovamente messo sul mercato. Per l'ex Bayern un nuovo cambio di squadra in estate è insomma oggi lo scenario più plausibile, a meno che col nuovo allenatore non cambi la sua storia all'OM. Discorso diverso per Timothy Weah che la scorsa estate s'è trasferito in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus all'Olympique Marsiglia. Anche in questo caso s'è trattato di un prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 14.4 milioni più 4.1 di eventuali bonus. Ma il diritto per lo statunitense si tramuterà in obbligo appena l'OM raggiungerà la matematica salvezza. E per questo traguardo manca davvero poco, nonostante gli ultimi risultati negativi.

SestaPorta.news dedica ampio spazio al capitolo rinnovi in casa Pisa: Antonio Caracciolo, in scadenza, ha già una intesa verbale per prolungare fino al 2027. Una bella notizia per il capitano, tra i pochi per rendimento ad essere stato sempre al top nonostante le difficoltà e il cui attaccamento alla maglia non è in discussione. Per lui l'obiettivo è quello di terminare anche la carriera in nerazzurro. Restano in difesa, il contratto di Arturo Calabresi è già stato rinnovato fino al 2027 e quello di Gabriele Piccinini fino al 2028. Situazione molto diversa per quattro senatori: Marius Marin va in scadenza a giugno e, allo stato attuale, il rinnovo appare molto difficile. Sulla linea del traguardo anche tre volti di esperienza: Juan Cuadrado, Raúl Albiol e Nicolas dovrebbero chiudere la loro avventura in nerazzurro a fine stagione.

Secondo il portale brasiliano Netfla, Wesley sarebbe finito nel mirino del Manchester City in vista della sessione estiva del calciomercato. La fonte, inoltre, aggiunge che il club inglese sarebbe anche pronto a fare un’offerta superiore ai 50 milioni di euro per il giocatore nella prossima finestra di mercato estiva. Infine, si legge che la Roma prenderà in considerazione esclusivamente offerte ritenute molto elevate. Gasperini recentemente si è espresso così a Dazn sul brasiliano, che ha affrontato alla grande Palestra nell'ultimo confronto: "Wesley doveva stare attento a non farsi prendere sulle ripartenze, Palestra lì è straordinario a rilanciare l'azione. Wesley è un nazionale brasiliano, è forte. Lui è un 2003, Palestra è un 2005 che raggiungerà i top club in assoluto perché di quest'età di giocatori così ce ne sono davvero pochi. Wesley è di una dimensione già internazionale, non per niente gioca nel Brasile".

Secondo Fabrizio Romano, i documenti ormai sono stati firmati: Alex Jimenez diventa a titolo definitivo un nuovo giocatore del Bournemouth: 19 milioni di euro la cifra, con il Real Madrid che mantiene il 50% di quest'operazione, il resto andrà al Milan. Ci sono anche dei bonus superiori ai 3 milioni di euro, quindi buone notizie per le casse del Milan. Ottimi numeri per il terzino in questa stagione, durante la quale ha accumulato 23 presenze, di cui 1 una in FA Cup e il resto in Premier: pareggiato il numero di presenze collezionate in Serie A l'anno passato, quando al termine della stagione mancano ancora più di tre mesi.

IL LIPSIA BLINDA I SUOI PORTIERI. REAL MADRID, IL PRIMO NOME PER L'ESTATE E' QUERLLO DEU CUTI ROMERO. BAYERN A COLLOQUIO CON KANE PER IL RINNOVO. LIVERPOOL, CHELSEA, REAL MADRID, PSG, TUTTE LE BIG VOGLIONO KROUPI. IL CHESLEA PUNTA JULIAN ALVAREZ E PUO' OFFRIRE CUCURELLA COME CONTROPARTITA

Il Lipsia blinda la porta. Il club tedesco ha comunicato di aver rinnovato i contratti dei tre portieri in rosa. Il club ha prolungato di un anno il contratto di Maarten Vandevoordt: l’accordo del belga scadrà ora nel 2030. Anche Péter Gulácsi ha rinnovato prima della scadenza – il suo contratto, inizialmente in scadenza a fine stagione, è stato esteso di un anno fino al 2027. Leopold Zingerle resta a sua volta ai “Tori Rossi” e ha firmato un nuovo contratto fino al 2028.

È noto che il Real Madrid sia alla ricerca di un difensore centrale in vista della prossima stagione e, negli ultimi mesi, sono circolati diversi nomi come possibili rinforzi. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è quello di Cristian Romero, 27enne attualmente in forza al Tottenham Hotspur. Le indiscrezioni arrivano dall’Inghilterra, dove si parla di un possibile cambio d’aria per il difensore argentino, nonostante abbia ancora un contratto con gli Spurs. Alcune dichiarazioni critiche nei confronti della dirigenza londinese lo avrebbero messo al centro dell’attenzione, alimentando le voci su un suo malcontento in Premier League.

Sono in corso contatti tra il Bayern Monaco e Harry Kane per discutere un possibile rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germany, il dialogo tra le parti è positivo e caratterizzato da grande serenità reciproca. Il club bavarese si mostra tranquillo sulla situazione, forte anche delle dichiarazioni rilasciate in più occasioni dall’attaccante inglese, che ha sempre sottolineato di trovarsi molto bene a Monaco di Baviera dal punto di vista sportivo. I numeri, del resto, parlano chiaro: Kane ha messo a segno 38 gol in 33 partite stagionali, confermandosi riferimento assoluto dell’attacco. Non solo il campo. Il centravanti è soddisfatto anche della vita privata in Germania, dove lui e la sua famiglia si sono ambientati perfettamente. Un aspetto che contribuisce all’ottimismo dell’ambiente Bayern, convinto che il rinnovo possa arrivare. Non è attesa una decisione imminente: l’intesa potrebbe essere definita nei prossimi mesi, probabilmente al termine della stagione. A Monaco prevale la calma: il club conosce l’importanza di Kane nel progetto tecnico, ma è altrettanto consapevole della volontà del giocatore di proseguire la sua esperienza in Baviera.

Il Liverpool monitora con grande attenzione uno dei giovani attaccanti più promettenti della Premier League: Eli Junior Kroupi. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il 19enne del Bournemouth è entrato nella lista dei possibili obiettivi per la prossima estate. Arrivato in Inghilterra nel febbraio 2025 dal Lorient per circa 10 milioni di sterline, Kroupi si è imposto rapidamente, adattandosi alle richieste fisiche e tattiche del campionato. In questa stagione ha già realizzato otto gol in 20 presenze di Premier, mostrando personalità, qualità tecnica e duttilità offensiva. Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Oltre al Liverpool, anche Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain stanno seguendo con attenzione la sua crescita. Gli scout dei Blancos e dei Blues sono stati più volte avvistati alle partite del Bournemouth, mentre il PSG monitora il talento francese già da diversi mesi. Il Liverpool, sotto la guida di Arne Slot, continua a puntare su giovani di grande prospettiva da far crescere internamente. Il profilo di Kroupi - esplosivo, tecnico e con ampi margini di miglioramento - si inserisce perfettamente in questa strategia. Non sarebbe un titolare immediato, ma un investimento per il futuro. Sotto contratto fino al 2030, il Bournemouth è consapevole dell’interesse crescente: il club ritiene che il giocatore possa diventare la prima cessione da 70-80 milioni di sterline nella propria storia. Portarlo via non sarà semplice.

Il Chelsea valuta una mossa ambiziosa per arrivare a Julián Álvarez. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, i Blues starebbero considerando la possibilità di inserire Marc Cucurella come contropartita tecnica in un’operazione con l’Atlético Madrid. Álvarez, attaccante argentino campione del mondo, è uno dei profili offensivi più apprezzati in Europa. La sua continuità realizzativa e la capacità di incidere nelle partite decisive lo rendono un obiettivo di primo piano per diversi club. Il Chelsea, tra i più attivi sul fronte, cerca un innesto di qualità per rafforzare ulteriormente il reparto offensivo. L’eventuale inserimento di Cucurella rappresenterebbe un elemento chiave nella trattativa. Dopo un inizio complicato a Londra, il terzino spagnolo ha rilanciato le proprie quotazioni nell’ultimo anno e mezzo, diventando un elemento affidabile sulla fascia sinistra, apprezzato per equilibrio difensivo e spinta offensiva. L’Atlético segue da tempo il giocatore, ritenendolo compatibile con il sistema di Diego Simeone.