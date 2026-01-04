Inter-Bologna, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro. Italiano ritrova Cambiaghi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Bologna (Domenica 4 gennaio, ore 20.45, arbitra Guida, diretta tv su DAZN).

Come arriva l'Inter.

Pochi cambi per Cristian Chivu rispetto all'ultima trasferta del 2025 a Bergamo contro l'Atalanta. Nel classico 3-5-2 dell'Inter spazio a Sommer in porta, con Bisseck, Akanji e Bastoni a protezione del portiere svizzero. A centrocampo qualche dubbio in più ma a essere in vantaggio, a due giorni dalla partita, ci sono Barella, Calhanoglu e Zielinski, con Sucic che però scalpita per avere un ruolo in campo dal primo minuto. Mkhitaryan invece è pronto ad accomodarsi ancora una volta in panchina, con Luis Henrique e Dimarco che agiranno invece sulle corsie laterali. In attacco torna la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Come arriva il Bologna.

Sarà pressoché lo stesso Bologna che ha eliminato l’Inter in semifinale di Supercoppa Italiana quello che affronterà i nerazzurri nella 18esima giornata di Serie A. Vincenzo Italiano, infatti, è orientato a cambiare un solo undicesimo della formazione che lo scorso 19 dicembre ha sconfitto gli uomini di Chivu ai calci di rigore. Ancora assente Skorupski, mentre rispetto a quella gara mancherà Federico Bernardeschi, infortunatosi alla clavicola proprio in quel match. In porta conferma per Ravaglia. In difesa Holm e Zortea si giocano una maglia con il primo favorito, a sinistra ci sarà Miranda, mentre al centro tornerà Heggem al fianco di Lucumì. In mediana Moro e Pobega favoriti su un Ferguson non ancora al top della condizione. Sulla trequarti ci sarà sicuramente Orsolini a destra, Odgaard al centro (Fabbian scalpita ma il danese è favorito) ed uno tra Cambiaghi e Rowe a sinistra, con l’azzurro al momento avanti. Davanti Immobile freme per una chance da titolare, ma giocherà Santiago Castro. Panchina per Dallinga. (da Bologna, Leonardo Nevischi)